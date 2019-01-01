被传担任曼联体育总监一职 里奥向范德萨取经

这名前后卫在周二和他的老队友就在老特拉福德担任总监角色的可能进行了深入的交谈。

就在外界猜测这位前后卫即将成为曼联新任体育总监时，费迪南德在周二听取了范德萨的建议。

在过去的24小时里，有报道称费迪南德已经和曼联的执行副主席埃德·伍德沃德谈论在老特拉福德中的一个新的角色。

据报道，伍德沃德对于这名40岁的前后卫在俱乐部的商业运作方面的了解程度让人印象深刻，除此之外，这名前后卫在曼联辉煌的职业生涯中还曾赢得了10项重要荣誉。

费迪南德被看到在冠军联赛半决赛第一回合对阵阿贾克斯的比赛前与前队友范德萨交谈，并在推特上转发了两人的照片，标题是“知识的传递”

然后他在英国电信体育频道上说，阿贾克斯首席执行官范德萨一直在描述他在荷甲豪门中的角色。

“他很不错。”费迪南德说，“他在那里做得很棒。他只是告诉了我他到底都做了些什么。

“当你在比赛的这个阶段以这样的水平踢球时，这是非常苛刻的，但也是非常令人满意的。”

长期以来，曼联一直希望聘请一名体育总监或足球总监，以帮助一线队和青训营的招募和管理工作更具凝聚力。

据报道，主教练索尔斯克亚支持这样的任命，尽管红魔近年来在商业和收入上取得了显著的增长，但他们在球场上仍难以与竞争对手曼城和利物浦保持同步。

尽管在挪威人的带领下开局不错，但曼联在过去的两个月里却经历了惊人的下滑，现在正面临着失去下赛季欧冠席位的危险。

范德萨，前热刺队的招聘主管保罗·米切尔和索尔斯克亚的助理教练迈克·费兰等人都与体育总监一职联系在一起。