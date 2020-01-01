被传可能转会曼联 拉比奥：无意冬窗离开尤文

法国人说他仍然在适应意大利的生活，但是他希望在2020年能够在斑马军团完全发挥他的潜力。

阿德里安·拉比奥否认了一月份转会曼联的传闻，坚称在可预见的未来他将继续“留在尤文图斯”。

在经历了在巴黎圣日耳曼令人沮丧的一段时间后，拉比奥在7月1日自由转会到了尤文。

这位24岁的球员由于拒绝与俱乐部续约而缺席了巴黎圣日耳曼2018-19赛季的大部分比赛。

这名法国国脚得到了意大利冠军递出的救命稻草，但是他还没有在萨里的阵容中获得一个固定的位置。

拉比奥本赛季只参加了10场意甲比赛，周一主场4-0战胜卡利亚里的比赛只是他首发的第八场比赛。

这位前巴黎圣日耳曼的核心球员已经被传会在冬季转会到老特拉福德，但是他还没有计划结束他在意大利的职业生涯。

在对阵卡利亚里的90分钟比赛后，当被问及转会传闻时，拉比里奥告诉记者:“是的，我肯定会留在尤文图斯。没有问题。”

“我感受到了俱乐部和萨里教练的信心。2019年对我来说并不容易，我来到了尤文之后很长一段时间都没有上场。”

“我希望适应一个新的联赛，一个新的环境和一个新的教练。我希望2020年对我来说会更好，能够充分发挥我的潜力来帮助尤文图斯。”

够力足球已经了解到拉比奥仍然对尤文高层充满信心，现阶段的他们并没有批准拉比奥离开的意图。

拉比奥说，在离开赛场这么久之后，他终于找回了自己的“节奏”，他确信尤文在萨里的带领下正朝着正确的方向前进，每周都在逐步提高。

“我已经准备好去适应球队需要我去的地方踢球，”他在俱乐部官方网站上说。“当我来到这里的时候，我已经很久没有踢球了，现在我找到了节奏。”

“我感觉越来越好，我们想继续这样工作。我喜欢我们的战术、控球、快速攻击对方。这使我们能够迅速地把球权拿回来。随着时间的推移，我们将进一步提高。”

尽管尤文最近取得了胜利，但他们仍然在意甲联赛中排名第二，而国际米兰在周一在圣保罗球场3-1击败那不勒斯之后，仍然以净胜球的优势位居榜首。

周日，斑马军团将前往奥林匹克球场挑战罗马，而此时距离意大利杯16强对阵乌迪内斯的比赛还有三天时间。