被传加盟大联盟 博卡希望引入罗马传奇德罗西

德罗西仍然是博卡青年队的目标，但据报道，这位自由球员将在美国职业足球大联盟加盟洛杉矶FC队。

博卡青年队的体育总监尼古拉斯·伯迪索希望将德罗西带到阿根廷，尽管有报道称德罗西将加盟洛杉矶FC队。

罗马伟大的德罗西在2018-19赛季结束后离开了意甲俱乐部，但他坚称自己不打算退休。这引起了很大的争议，因为德罗西的离开引发了罗马球迷的抗议。德罗西从小就在意大利首都的家乡俱乐部踢球。

这名35岁的球员在5月26日为罗马踢了他的最后一场比赛，当时帮助罗马2-1战胜了帕尔马。对于所有关心的人来说，这是激动人心的一天，许多人认为德罗西仍然有能力再打一个赛季，但他现在已经成为了一名自由球员。

与此同时，在意大利度过职业生涯大部分时间的布尔迪索，也是德罗西在奥林匹克球场的前队友，非常希望看到这位中场球员穿上博卡的球衣。

“很多人都在谈论德罗西，”这位前阿根廷国脚说。“我认识他，他为我打开了来到这里的大门。”

“他将是蛋糕上的樱桃。我认为丹尼尔可以为博卡效力。我认识他，因为我和他在一起五年了。”

“他非常重视球队，观看了我们所有的比赛。这里有一些东西是中国和大联盟所没有的，比如人民的热情。”

然而，有报道称，失控的美国职业足球大联盟领导人拉法克准备完成一笔关于世界杯冠军德罗西的交易。

这家美国俱乐部本周将安德烈·奥尔塔卖给了布拉加，为这位35岁的著名球员腾出了一个指定的位置。

德罗西将加入卡洛斯·贝拉和迭戈·罗西的行列。

这名意大利世界杯冠军球员似乎很抢手，伊恩·赖特也在推特上加入了讨论，他坚持认为阿森纳应该购德罗西。

“阿森纳需要从罗马引进德罗西，”这位前射手最近写道。“我们将从他身上得到15场比赛的机会，这几乎不需要花多少钱，他可以把他的经验传授给像(乔)威尔洛克和其他年轻人，这将是无价的，而且钱花得很值。”