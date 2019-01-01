被下最后通牒 英甲老牌队或遭逐出职业联赛

英甲老牌俱乐部伯里已经被英格兰职业联赛下最后通牒，若无法在48小时内解决财务问题，将会被逐出职业联赛系统。

据《太阳报》消息，英格兰足球联盟（EFL）向英甲俱乐部伯里下达了最后通牒，并且警告如果无法在48小时内解决财务问题将会被逐出职业联赛系统。

联盟高层表示，伯里老板斯蒂夫-戴尔至今仍不能保证能在本周五最后期限之前为俱乐部提供足够的资金。为了逼迫戴尔尽快采取行动，联盟发表声明警告：“对于戴尔先生在提供所需材料方面还没有取得重大进展，EFL高层感到十分失望。但我们仍将继续和伯里俱乐部高层保持联系，试图能在8月23日周五最后期限前找到解决方案。”



“假如无法在限定时间之内解决问题，EFL不得不将伯里驱逐出职业联赛系统，他们也将失去职业联赛的会员资格。如果不幸的事情真的发生，伯里会从19-20赛季的英甲联赛行列中被抹去，联赛将只有23队作赛，原本4个降级名额也将减少为3个。”

“为了保持下赛季英甲仍然维持24队，英乙的4个升级名额维持不变。至于伯里未来仍然可以重新向英足总提出参赛申请，但很可能下赛季将要从更低级别的地区联赛重新出发。”

新赛季至今，伯里的所有正式赛事都已经被推迟，其中与谢周三的联赛杯第一轮比赛更被取消直接判负。

诞生于1885年的伯里于1894-95赛季首次参加职业联赛，便以英乙（第二级别）冠军身份获得次季升入顶级联赛的机会。伯里于1895-1912年间是顶级联赛的一员，尽管在一战期间一直征战英乙，直到1924年才重返顶级联赛行列，可是这家百年老店最后一次出现在最高级别联赛要追溯到1928-29赛季。随后，伯里长期徘徊在第三和第四级别之间，是低级别职业联赛里的“不倒翁”。