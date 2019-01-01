袋鼠远征 澳大利亚确定参加2020美洲杯

澳大利亚正式接受了参加2020年美洲杯的邀请。

澳大利亚正式接受了参加2020年美洲杯的邀请。

袋鼠军团将与亚洲国家卡塔尔一起参加2020年的美洲杯，卡塔尔将与日本一起参加今年的美洲杯。

澳大利亚足球联合会主席克里斯·尼古对第一次在美洲杯上看到澳大利亚的比赛感到兴奋。

“我们很高兴，我们的足球队将在我们的历史上第一次参加这项著名的比赛。”尼古说：“在过去的六个月里，我们一直在努力改善我们的国际关系。本周，我们在巴黎与南美洲足球协会的同事们进行了富有成果的最后讨论，我们很高兴能够接受这个邀请。”

2020年美洲杯将于6月12日至7月12日在阿根廷和哥伦比亚举行。

澳大利亚足球教练格拉厄姆·阿诺德坚持认为，本届世界杯是澳大利亚2022年世界杯预选赛的理想测试。

阿诺德说：“美洲杯是足球日程表上的一个亮点，我们迫不及待地想去那里。作为球员和教练，我们渴望这些机会。我们从这场比赛中获得的经验将是不可思议的，我知道通过与我们的球员交谈，他们同样为能参加世界上最负盛名的足球锦标赛而感到兴奋。我们对卡塔尔世界杯的计划已经开始。上周我们对阵韩国队的表现证明，我们正在加强球队的实力，而在参加这届赛事将为入选国家队的球员提供另一层激励。”