袋鼠女足惊天逆战巴西 对阵南美球队五连胜

澳大利亚女足从两球落后的局面中反败为胜，令南美对手目瞪口呆。

在女足世界杯小组赛第二场比赛中，澳大利亚以3比2逆转巴西，一举改写了两球落后的局面。

在拥有一个良好的开局后，VAR在第20分钟被要求对澳大利亚女足的点球做出裁决；然而在比赛的早些时候，VAR也因为手球而否决了澳大利亚的点球。

巴西将在球场另一侧赢得他们自己的点球，VAR的判决是埃利斯·耐特在禁区内拉扯了对方的球衣。

经验丰富的巴西前锋玛塔在他的第五届世界杯上没有犯错，并在第27分钟帮助巴西队取得领先。

仅仅10分钟后，克里斯蒂安就以一记漂亮的头球将巴西队的领先优势扩大了一倍。

面对接连失利的惨痛教训，澳大利亚在上半场伤停补时阶段扳回一球。科洛伊·洛加佐传中后，凯特琳·福尔德近距离射门成功。

凭借下半场45分钟的不断冲击，袋鼠女足军团在第58分钟扳平比分，洛加佐的远射不知怎么地在巴西的后卫和门将之间形成了反弹，最终弹进了球门。

澳大利亚不可思议的逆转在第67分钟通过乌龙球完成，巴西后卫莫尼卡头球攻入自家大门。

尽管这个进球最初由于萨姆·科尔的越位而被判无效，但随后经过VAR的重看后，澳大利亚队长被认为没有参与进球过程，澳大利亚队第一次在比赛中取得了领先。

他们不会在最后几分钟放弃比赛，因为3-2逆转巴西是至关重要的一场胜利——这是他们连续第五次战胜南美球队，也是巴西自1995年以来在世界杯小组赛中首次失利。

接下去，澳大利亚将在小组赛中争取战胜牙买加，从而晋级16强。