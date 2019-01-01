表露决心 凯恩：胜利展现了我们有多在乎球队

在经历了一场棘手的比赛后，凯恩认为胜利展现了球队的团结。

哈里·凯恩认为热刺周六击败南安普顿的比赛表明了他的队友们在北伦敦的决心。

对热刺来说，这是一个跌宕的赛季，他们在联赛中输给了莱斯特城，并在对阵南安普顿前被科尔切斯特淘汰出联赛杯。

拜仁慕尼黑将在周二的欧冠中造访托特纳姆热刺球场，凯恩相信球队的表现向球迷们展示了他们有多重视为俱乐部效力。

“这是对球迷和俱乐部的一个巨大的声明，表明了球员们多么想为俱乐部而战。”英格兰国家队队长在周六的胜利后说：“你无论何时经历一段艰难的时期，你所能做的就是埋头苦干找到取胜的方法。我知道球迷会喜欢这场胜利的。当然，这不是我们在主场见过的最漂亮的胜利，但这表明我们多么在乎俱乐部。”

在周中输给英乙球队科尔切斯特之后，主教练波切蒂诺暗示更衣室里的球员有不同的计划。

凯恩驳回了与这一评论相关的问题，并表示这是团队的工作，因为他们专注于未来。

“不（波切蒂诺的评论不准确），”他说：“我认为这场比赛本身就说明了每个人都在为队徽而战。那都是过去的事了。我能说的是，我为我所有的队友感到骄傲。”

就俱乐部队长洛里而言，他很高兴自己令人尴尬的失误没有让全队失分。

“我真的对自己很失望，”他说：“特别是当你看到球队需要积分的时候。但是我们展现了我们的个性，我很高兴我的错误没有让我们失去任何分数。”