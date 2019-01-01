表现达到标准说服高层 库蒂尼奥决心留在巴萨

巴西中场组织者已经从2018-19赛季平淡无奇的开局中恢复过来，并在冠军联赛中展现出了他最好的状态。

在经历了一段艰难的时期后，菲利浦·库蒂尼奥现在迫切地想要延长他在巴塞罗那的时间，以向西甲冠军证明他有能力成为诺坎普的球星。

巴西人在2018年1月从利物浦转会去到了加泰罗尼亚，在处子赛季中，他的表现给巴萨球迷留下了深刻的印象。

然而，在2018-19赛季的比赛中，库蒂尼奥的出场时间变得不太规律起来，他一直挣扎着想要恢复自己的最佳状态，并与登贝莱轮流在一线队中进进出出。

由于缺少上场时间，有传言称巴萨愿意在即将到来的转会窗口听取这名球员的报价，切尔西、曼联和巴黎圣日耳曼等俱乐部都发出了求购信号。

但最近，在周三欧冠半决赛第一回合前，他的状态高涨——讽刺的是对阵他的前东家，帮助说服了俱乐部的高层人士，他应该继续在下个赛季留在队中。

就在几周前，巴塞罗那的管理层还想努力收回花在这名前利物浦球员身上的1.35亿欧元(1.16亿英镑/ 1.5亿美元)的投入，但最近 球员身上的改善已经改变了整个局面。

库蒂尼奥几乎肯定会在周三对阵他的前东家的比赛中首发，现在多亏了他的家人的努力，他在西班牙和巴萨的更衣室里都过得很开心。

够力足球了解到库蒂尼奥也决心在西班牙足坛继续前进，他希望能够获得欧冠冠军，以此作为进一步的动力来赢得加泰罗尼亚人的信任。

尽管有报道称很多球队对他的加盟很感兴趣，但是这位中场组织者并不想在这个夏天转会。

今年4月是库蒂尼奥在巴萨短暂的生涯中做出了最好的表现的时段之一，在欧冠四分之一决赛中，他带领巴巴尔韦德球队3-0大胜曼联，在梅西的两粒进球之后打入第三粒进球。

事实上，他的欧冠表现明显好于西甲，到目前为止，他在9场首发中打入3球，并贡献3次助攻。

他总共代表巴萨踢了72场比赛，攻入21粒进球，举起了两个西甲冠军，一个国王杯和一个超级杯。