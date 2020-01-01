表现稳定 阿森纳教练对新援马里印象深刻

西班牙人在他的第一场比赛中和霍尔丁一起首发。

周一，巴勃罗·马里在阿森纳U23队的首发给人留下了深刻的印象，尽管这位新签约的西班牙人并不能带领球队取得胜利。

马里在周一阿森纳1-2输给切尔西的比赛中首发出场，和罗布·霍尔丁一起为阿森纳搭档。

这名后卫在45分钟的比赛中表现的非常稳定，他的表现给主教练博尔德留下了深刻的印象，他说这两名中卫给年轻的枪手们提供了很多指导。

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“年轻球员能和他们并肩作战真是太棒了。”博尔德说：“这是一个学习项目，我们不经常让年长一点的男孩和男人和我们一起踢，我小时候就是这样学习我的比赛的，所以这是我们在很多场合都缺失的。”

“对他们来说，这是一场非常好的比赛。我认为切尔西的前锋是一名优秀的球员，他们有很多优秀的球员，所以这对他们来说是个很好的考验，他们踢了45分钟。我相信他们会继续进步，以此提升一线队的价值。”

他补充道：“我认为这场比赛真的非常非常好，尤其是在下半场。我认为他们在上半场有更多的控球，而我们在保持控球上有些困难。”

“在下半场，孩子们做了我们要求他们做的一切，除了再进一个球，我再也不能要求他们做任何事了。”

与此同时，前锋特雷·科伊尔刚刚从伤病中恢复过来，打满了90分钟。

这位边锋对马里留下了深刻的印象，即使阿森纳不能在当天取得胜利。

“我们和罗伯一起踢了很多次球，他和我们在一起一直很好。”科伊尔说：“很明显他很有能力，我对巴勃罗也印象深刻。今天和他们两个一起踢球绝对帮了大忙。”

“我们踢得很好，这很令人失望，因为我觉得我们有更好的机会，但我们没有得到任何分数，所以这有点令人失望。”他补充道：“我们下周还会再比赛，希望我们能把错误修正。”