表现平平 图赫尔：卡瓦尼必须和伊卡尔迪竞争

巴黎圣日耳曼主帅表示，乌拉圭人需要习惯和阿根廷人竞争前锋位置。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔表示，卡瓦尼需要学习如何与毛罗·伊卡尔迪竞争锋线首发位置。

卡瓦尼在上周六2-1战胜布雷斯特的比赛中本赛季首次代表巴黎圣日耳曼首发，但表现不佳。

他在第80分钟被伊卡尔迪换下，5分钟后，伊卡尔迪攻入制胜一球。

图赫尔承认卡瓦尼在对阵布雷斯特的比赛中缺乏节奏，并向乌拉圭国脚发出挑战，要求他好好享受进攻位置的竞争。

他告诉Canal+：“在这里和这支球队比赛对一个前锋来说并不容易。他（卡瓦尼）缺乏节奏。他必须应付这场竞争。他的工作就是这样。对一个攻击手来说，这总是很困难的，这是一个非常敏感的位置。但我们别无选择，只能接受这种情况，努力工作。有时候你感觉很好。有点运气，一切都进行得很顺利。毛罗就在这个阶段。”

巴黎圣日耳曼远不是他们的最佳状态，但他们还是确保了联赛胜利。与周中欧冠战胜布鲁日的阵容相比，图赫尔作了六个改动，他称赞自己的球队成为本赛季第一支在客场击败布雷斯特的球队。

“我真的很喜欢这场胜利。”他补充道：“很多变化已经发生了，包括缺少节奏和信心的球员，比如库尔扎瓦、卡瓦尼和德拉克斯勒。为了保持新鲜感，这些变化是必要的。

“上半场比赛很不容易，风向对我们不利。我们有机会加速，但我们犯了技术错误。下半场比较容易控制，但我们给了对手一个机会，对方得分了。我们被扳平后反应良好。我觉得我们真的充满信念。我们值得赢球。我们（本赛季）是第一个在这里赢的！”