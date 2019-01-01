表现喜人 前曼联天才或继续征战瑞典联赛

据瑞典球队奥斯特松斯透露，前曼联球员拉威尔·莫里森可能会在瑞典继续他的职业生涯。

莫里森目前的合同将在本月底到期，据了解，他将在加入牙买加国家队后寻找七年来的第九家俱乐部，而不是在赛季中期结束后回到奥斯特松斯训练。

但奥斯特松斯坚称莫里森可以在Jamtkraft体育场得到一份新合同，主教练伊恩·伯奇纳尔说:“我们对拉威尔·莫里森在奥斯特松斯的时光感到非常高兴。现在我们来看看未来会发生什么。我们将与拉威尔和他的经纪人谈谈，看看他们在做什么。”

26岁的莫里森自今年2月加盟奥斯特松斯以来，一共出场9次，攻入1球。他在赛季中期休息前的最后一场比赛是6月1日对松兹瓦尔的比赛，上周五他没有和其他队友一起恢复训练。

这位前英格兰u21国脚已经加入牙买加国家队征战中北美金杯赛，尽管他没有入选23人大名单。莫里森一直在上传来自加勒比海的照片，并在声明中表示，在考虑下一步行动时，他不排除回到奥斯特松斯的可能性。

他在社交媒体上写道:“对于所有支持奥斯特松斯的人，我还没有结束与俱乐部的合作。但我的合同几天后就到期了，我必须和我的经纪人坐下来讨论我的未来。”

当他与保罗·博格巴和杰西·林加德一起在2011年的青年足总杯上大放异彩时，莫里森的职业生涯曾经充满希望。但是在一系列的场外问题后离开了俱乐部，之后效力于西汉姆，伯明翰，女王公园巡游者，卡迪夫城，拉齐奥和墨西哥的阿特拉斯。

今年2月，他在奥斯特松斯在马贝拉郊外的训练营结束后，加入了瑞典最偏远的俱乐部，这是他在过去7年里的第8支球队。

他当时说：“我来这里真的是为了重塑自己。我想享受它，再次享受足球，赢得我们所能赢得的一切。这很令人兴奋，我真的很期待眼前的一切。”