表现可喜 克洛普：我的球队在踢合适的足球

尽管在社区盾杯输给了曼城，红军主帅还是对他们的表现很满意。

尤尔根·克洛普重申了他的信念，他的利物浦在季前赛中经历了一段艰难的时期，但是他说尽管结果如此，他还是在今天的社区盾比赛中看到了很多积极的东西。

利物浦在90分钟内1-1战平曼城后，在点球大战中输给了新赛季的第一场比赛。但克洛普认为利物浦的表现在这场比赛中非常重要。

“我觉得他们看起来很饿。这并不意味着我们会成功，但我们今天战斗了起来，”德国人在赛后说：“在谈论了所有关于比赛的事情之后，两队都非常想赢得比赛，我看到了这一点。我的团队绝对不会对停止工作或停止跑步等感到满意。球队的性格仍然非常好。我们有一个艰难的季前赛，但男孩们做了他们必须做的，并受到了影响。我们和非常好的球队踢足球，感觉不太好。今天我们所有人都给了自己和我们的支持者一个表现的信号，这是非常重要的。现在让我们继续。”

利物浦在对曼城的比赛前输给了那不勒斯、多特蒙德和塞维利亚。

上周克洛普说关键球员的缺阵让他很难判断他的球队在新赛季的准备工作中处于什么位置。

这位前美因茨和多特蒙德主帅说，他的对手承认他的球队也感到困惑，他很高兴看到欧冠冠军仍然可以踢“合适的足球”。

“这是一个非常好的表现，一个强有力的下半场，”他继续说。“两支球队的季前赛都很相似——赛后我和德布劳内谈过，我们都说我们还不知道我们现在在哪里。我们至少应该扳平比分。一次扑救决定了一切，我不能失望。今天的表现比赢球重要得多。我们知道我们还在这里；我们仍然可以踢好足球。”

利物浦的首场英超比赛将在8月9日对阵诺维奇。