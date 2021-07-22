表现出色 切尔西已与小将杜荣-斯特林展开续约谈判

这名球员曾得到孔蒂的高度评价，现在他开始通过自己能踢边翼卫的能力而给其他主教练留下深刻印象。

据够力足球了解，切尔西已经与杜荣-斯特林展开了续约谈判。

21岁的杜荣-斯特林在季前赛期间表现出色，给切尔西留下了深刻印象。这名边翼卫的合同将在2022年到期，他希望继续留在切尔西，但图赫尔的立场依然是关键，与此同时，还有几支英冠俱乐部想租借这名球员。

自一月份从长期伤病中走出之后，斯特林已经给图赫尔留下了很深刻的印象。上赛季他在切尔西U23梯队效力，但也多次在图赫尔手下训练过。

在切尔西6-1大胜彼得伯勒联的季前赛中，斯特林踢了45分钟。他与一线队一起前往爱尔兰集训，接下来他们将与一支当地球队进行热身赛，之后蓝军会回到英格兰与伯恩茅斯、阿森纳和热刺踢热身赛。

考虑到切尔西此前有意引进阿什拉夫，这或许意味着一线队会有斯特林的位置，他的主要位置和阿什拉夫一样是右边翼卫。

切尔西今夏将有大批青年球员离队，其中包括青年队的年度最佳球员蒂诺-利夫拉门托，利夫拉门托也是一名右边翼卫球员。

斯特林此前因为严重疾病和腿筋受伤缺阵了长达13个月时间，切尔西现在认为球员已经完全康复。

除了斯特林之外，布罗哈、奇克、巴克利、加拉格、萨尔和查洛巴等球员都希望在这个季前赛期间给图赫尔留下深刻印象。