表现出色加工资 利物浦与罗伯逊续约

苏格兰国脚罗伯逊与利物浦签订了一份新合约，他的新合约将使他在利物浦待到2024年6月。

安德鲁·罗伯逊坚持新合同不会减弱他在利物浦继续进步的渴望。

昨晚苏格兰国脚签署了一份待遇改善的合约，这是对他自2017年7月以800万磅从赫尔城加盟安菲尔德以来的表现的认可。他的新合约将使他在默西塞德郡待到2024年6月。

罗伯逊已经成为了过去12个月里克洛普队中第6名获得新合同的球员。利物浦的续约工作不会停止，他们的下一个目标是特伦特·亚历山大-阿诺德，后者已经确立了自己的英格兰国脚地位。

克洛普形容罗伯逊是一个“一切都令利物浦尖叫”的球员，这位24岁的球员决心证明他有潜力成为欧洲最好的左后卫之一。

“我才24岁，还很年轻，我希望我的最好成绩还在后头，希望我能在那些可能是小缺点的事情上做得更好。”

“这需要每天提高自己的能力，就算是那些你认为的优点，也要精益求精。我希望还会有更多（进步）。”

他在利物浦官网补充道:“当俱乐部找到我的时候，这对我来说是很容易的事情——我想留在这里，所以只要他们提出报价，我就会尽快签约。”

“这对我来说是一份很简单的合同，我对俱乐部也很信任。我们都很快同意了，这就是为什么这么快就签约了。”

“跟伙计们相处，和梅尔伍德的所有员工一起工作是一种乐趣。工作最棒的地方就是你喜欢每天都来打卡——这就是我在这里所做的。我很高兴我延长了我的留队时间，希望我们以后欣欣向荣。”

利物浦体育主管迈克尔•爱德华兹与罗伯逊的代表进行了长时间的谈判。

在过去的12个月里，爱德华兹一直忙于为利物浦的顶级球员续约，在此期间，萨拉赫、菲尔米诺、队长亨德森和戈麦斯都延长了合同。

利物浦现在将会为右后卫亚历山大-阿诺德签下一份新合同，他的状态同样越来越好。

亚历山大-阿诺德在过去的18个月里签了两份合同，但自从他的上一份合同谈妥后，他已经成为英格兰国脚，并参加了欧冠决赛。

毫无疑问，他是过去十年里利物浦青训学院所培养出来的最优秀的年轻人。

这位20岁的球员在球队上周战胜布莱顿的比赛后宣告膝盖韧带受伤。他预计将缺阵一个月。

利物浦的阵容已经伤病累累，但是主教练克洛普可以让亚当·拉拉纳在周六的比赛中上场，届时联赛领头羊将在主场迎战水晶宫。

乔尔·马蒂普也和球队一起训练，预计他将复出搭档范戴克。