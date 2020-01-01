表现亮眼 利物浦新秀威廉姆斯受到主帅高度赞扬

尼尔·克里奇利赞扬了威尔士人在足总杯第四轮的表现，并强调了他在球场内外的“谦逊”。

利物浦23岁以下青年队的主教练尼尔·克里奇利称赞了尼科·威廉姆斯在对阵什鲁斯伯里的比赛中“不可思议”的表现，并坚称这位后卫是球场上“最危险的攻击手”。

威廉姆斯在安菲尔德的足总杯第四轮重赛踢满90分钟，正是他的传球制造了对方的乌龙球，决定了比赛的胜负。

威廉姆斯几乎参与了主队所有最好的攻势，他也确保了自己在球场右侧没有任何失误。

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克里奇利特别表扬了这位威尔士后卫的全勤表现，强调了他是如何将中场休息时讨论的内容付诸实践的。

克里奇利在接受利物浦官网采访时表示：“这是一场精彩的比赛，但那是尼科的功劳。”

“那天晚上我觉得他棒极了。他在球场上无处不在，他防守，拦截，向前跑动，你不得不说他可能也是我们最危险的后卫。”

“他有三到四次射门，我认为他太棒了。”

“（进球）这是我们在中场休息时告诉孩子们的。你可能会说进球是靠运气的，但我们也要传达一个信息，那就是我们需要更多地关注他们的后防。

“我们告诉他们搜索后面的空间，我们需要跑动来做这件事。这发生得有点幸运，但我也想孩子们已经在半场的时候接受了这个消息。”

“我们的确开始更多地关注他们的后防，因为当你面对五名后卫时，你必须给他们一些防守的东西，问他们一些问题，我认为我们在下半场做得更好。”

克里奇利补充了威廉姆斯的稳定性和对利物浦事业的奉献：“尼科最好的品质是他的谦逊。他还是几个月前的那个男孩，而且一直是那个男孩。”

“他每场比赛都一样。不管他是在安菲尔德面对5万多球迷，还是在U23或U19踢球，这都不重要。他以同样的方式踢球，这是他最好的品质。”

“他已经在这里工作了很长时间，他得到了家人的大力支持。”

3月3日，利物浦将在斯坦福桥与切尔西进行第五轮的比赛，届时，威廉姆斯很可能会再次出现在首发阵容中。