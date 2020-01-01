表现不佳因号码不对 格里兹曼想穿巴萨7号球衣
安托万·格里兹曼表示，他希望得到巴萨的7号球衣，并认为自己在巴塞罗那有着长远的未来。
去年夏天，巴萨花费1.2亿欧元将其从马竞签下，但这位法国球星并没有在诺坎普取得成功，他在26次西甲出场中只打进了8粒进球。
曾发掘出他的球探埃里克·奥尔哈特周在接受《世界体育报》的采访时表示，格里兹曼在巴萨踢得“并不开心”，球队的踢球方式没有给他提供足够的帮助。
与此同时，巴萨正谋划在今夏签下国米前锋劳塔罗·马丁内斯，并再一次计划从巴黎圣日耳曼签回内马尔，有传闻称格里兹曼可能会在加盟一个赛季以后就被西甲豪门卖掉，以筹集足够的转会资金。
不过，格里兹曼似乎并不愿意就此离开，他已经开始展望自己在巴萨的下赛季。
事实上，这名29岁的球员似乎一心想要得到库蒂尼奥租借加盟拜仁后留下的7号球衣。从目前的情况来看，即使巴西人从慕尼黑回到巴塞罗那，他也将在今夏再次被送走。
在一场电子竞技比赛中，格里兹曼在Twitch上对粉丝们说，他想找回昔日的那个马竞7号。
他表示：“我想找回那个穿7号球衣的格里兹曼。”
目前，格里兹曼正因新冠病毒疫情而隔离在家，枯等俱乐部的通知，自己何时才能回到巴萨进行训练。目前西班牙西班牙仍然处于严格的封城状态，因为确诊的新型冠状病毒病例已经超过了8万。
“西班牙的隔离工作做得还不错，但你什么也做不了，”这是他在自我隔离期间的碎碎念。
“我非常想念足球。我不知道比赛什么时候才能恢复，我不知道我什么时候才能回去训练。”
巴萨在27轮西甲比赛后重新回到了积分榜榜首位置，领先劲敌皇家马德里2分，他们正努力完成联赛三连冠的伟业。
在2月25日的欧冠十六强第一回合的比赛中，他们在客场1-1战平了那不勒斯，这意味着他们距离进入本赛季的欧冠十分之一决赛仅一步之遥。
目前尚不清楚当前的比赛是否会恢复，也不知道何时被恢复，但欧足联已经将各大俱乐部结束比赛放在了首位，为此他们2020年欧洲杯推迟了整整一年。