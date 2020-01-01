表现不佳因号码不对 格里兹曼想穿巴萨7号球衣

西班牙前锋表示改变球衣号码可以让他度过在加泰罗尼亚豪门的艰难开端，再次变得开心。

安托万·格里兹曼表示，他希望得到巴萨的7号球衣，并认为自己在巴塞罗那有着长远的未来。

去年夏天，巴萨花费1.2亿欧元将其从马竞签下，但这位法国球星并没有在诺坎普取得成功，他在26次西甲出场中只打进了8粒进球。

曾发掘出他的球探埃里克·奥尔哈特周在接受《世界体育报》的采访时表示，格里兹曼在巴萨踢得“并不开心”，球队的踢球方式没有给他提供足够的帮助。

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与此同时，巴萨正谋划在今夏签下国米前锋劳塔罗·马丁内斯，并再一次计划从巴黎圣日耳曼签回内马尔，有传闻称格里兹曼可能会在加盟一个赛季以后就被西甲豪门卖掉，以筹集足够的转会资金。

不过，格里兹曼似乎并不愿意就此离开，他已经开始展望自己在巴萨的下赛季。

事实上，这名29岁的球员似乎一心想要得到库蒂尼奥租借加盟拜仁后留下的7号球衣。从目前的情况来看，即使巴西人从慕尼黑回到巴塞罗那，他也将在今夏再次被送走。

在一场电子竞技比赛中，格里兹曼在Twitch上对粉丝们说，他想找回昔日的那个马竞7号。

他表示：“我想找回那个穿7号球衣的格里兹曼。”

目前，格里兹曼正因新冠病毒疫情而隔离在家，枯等俱乐部的通知，自己何时才能回到巴萨进行训练。目前西班牙西班牙仍然处于严格的封城状态，因为确诊的新型冠状病毒病例已经超过了8万。

“西班牙的隔离工作做得还不错，但你什么也做不了，”这是他在自我隔离期间的碎碎念。

“我非常想念足球。我不知道比赛什么时候才能恢复，我不知道我什么时候才能回去训练。”

巴萨在27轮西甲比赛后重新回到了积分榜榜首位置，领先劲敌皇家马德里2分，他们正努力完成联赛三连冠的伟业。

在2月25日的欧冠十六强第一回合的比赛中，他们在客场1-1战平了那不勒斯，这意味着他们距离进入本赛季的欧冠十分之一决赛仅一步之遥。

目前尚不清楚当前的比赛是否会恢复，也不知道何时被恢复，但欧足联已经将各大俱乐部结束比赛放在了首位，为此他们2020年欧洲杯推迟了整整一年。