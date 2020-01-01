表明晋级英超雄心 利兹从莱比锡租借奥古斯丁

这位22岁的球员将在锋线上与帕特里克·班福德竞争，因为马塞洛·贝尔萨的球队希望从英冠得到晋级。

利兹已经表明了他们对于英超的雄心壮志，他们从德甲领头羊莱比锡的吉恩-凯文·奥古斯汀加盟利兹。

奥古斯汀曾效力于巴黎圣日耳曼和摩纳哥，他与利兹签订了一项初步的租借协议，后者有权在赛季结束时将其买断。

这位22岁的前法国国脚将与帕特里克·班福德在进攻端上竞争，而埃迪·恩克提亚的租借在本月早些时候被阿森纳取消了。

本赛季班福德在英冠联赛中有10个进球，比米特罗维奇和沃特金斯的18个进球少了很多。

利兹目前在28场比赛排在西布罗姆之后，但是他们的状态在2020年就已经不稳定了。

在上赛季末的爆裂之后，球迷们对马塞洛·贝尔萨的再一次潜在的崩溃保持警惕。

他们在2020年打了四场，输了三场，从足总杯到阿森纳；只在新年对阵西布朗的联赛中拿到了一分。

尽管利兹仍有一场比赛要对阵排名第三的富勒姆，但追赶者已经将比分缩小到了3分。

奥古斯汀的到来有望为利兹的赛季注入新的活力。

在第一个赛季的上半段，他代表摩纳哥在法甲出场10次，但都没有进球，因此他回到了母队莱比锡。

然而，在莱比锡的两个赛季里，在各项赛事中取得20个进球，球迷们都希望他能在二线发挥巨大的作用。

奥古斯汀作为利兹在一月转会窗口的第三笔引援来到这里。

青年门将卡普里莱已经从切沃转会而来，他的合同为期三年，攻击型中场波韦达从曼城转会而来，合同为期四年半。

奥古斯汀在2009年加入巴黎圣日耳曼，当时他还是一名年轻球员，五年后他在俱乐部的青年队伍中取得了首发。

他曾为巴黎圣日耳曼俱乐部效力31次，在2015-16年赢得法甲联赛冠军，并在2017年转会莱比锡。

他曾为这支德国俱乐部参加过欧洲冠军联赛和欧罗巴联赛，并成为法国队U19青年队2016年欧洲冠军球队的一员。