表态留队 拉莫斯领衔皇马今夏留队17人

皇马球星拉莫斯日前表态自己将会留队，但皇马阵中仍有不少球员的留队前景不容乐观。

由于本赛季成绩不理想，联赛仅得到季军，国内杯赛与欧冠都颗粒无收，齐达内的回归预示着皇马将在今夏对球队进行重组，这也造成了伯纳乌上空谣言满天飞。

其中被传前往中超淘金还债的拉莫斯已经通过召开记者会澄清自己没有意愿离队，下赛季继续为齐达内挂帅的皇家马德里效力。

即便齐达内将会在今夏转会窗通过引援和清除冗员对球队进行重组，但下赛季皇马一线队有17名球员的位置已经基本确定。

在门将位置上，库尔图瓦将会是下赛季的头号门将人选，纳瓦斯和卢卡-齐达内很可能为了出场时间而选择离开。

后防线上，齐达内将不会进行大动作调整，卡瓦哈尔、奥德里奥索拉、拉莫斯、瓦拉内、纳乔、马塞洛以及新援米利唐将会组成下赛季的防守根基，巴列霍和雷吉隆尽管不想离队，但如果齐达内希望对防线进行小修补，他们两人将成为被调整的对象。

中场线上，卡塞米罗将会和已经续约的克罗斯以及莫德里奇成为下赛季的先发人选，巴尔韦德、卢卡斯-巴斯克斯以及阿森西奥都会留队，马克斯-略伦特、塞巴略斯、布拉希姆-迪亚兹以及伊斯科留队成疑。

锋线上，本泽马和维尼修斯会继续身披白色战袍，巴西新星罗德里格将会加入阵中，而马里亚诺和贝尔很可能将要为重要的新援让位。

至于目前被外借的哈梅斯-罗德里格斯、科瓦契奇、卢宁、特奥-赫尔南德斯、德罗马斯、马约拉尔以及厄德高，下赛季回伯纳乌效力的机会不大，很可能会被继续出租或者抛售。