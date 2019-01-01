补强阵容刻不容缓 曼联考虑一月引进埃里克森

丹麦国脚的合同将在本赛季结束后到期，此前他曾与皇家马德里和尤文图斯联系在一起。

曼联正在考虑1月份引进托特纳姆中场克里斯蒂安·埃里克森，因为索尔斯克亚希望进一步提高他的阵容。

红魔本赛季开局糟糕，由于索尔斯克亚得到了执行副主席伍德沃德的支持，球队可能会在冬季转会窗开启后尽快补强阵容。

曼联意识到热刺主席丹尼尔·列维也渴望避免埃里克森在赛季末合同到期后以自由转会的方式离开。

如果曼联和热刺能够就丹麦国脚的转会达成一致，那么他将在2020年初转会到老特拉福德。

曼联曾考虑在夏季转会窗口期以7000万英镑(8600万美元)的价格引进埃里克森，但他并不确定自己是否愿意，并有想要加盟皇马的意思。

这只是达成任何协议前需要克服的几个障碍之一。

埃里克森被认为更愿意转会到西班牙，最好是皇马，而曼联目前的地位远远落后于其他传统的欧洲豪门。

还有一种可能性是，作为一名自由转会的球员，这位中场组织者可能不得不在工资水平上做出妥协。

对曼联有利的一个因素是皇马主帅齐达内前途未卜。

自从他3月份回到球队后，白衣军团依然没能与他们三次获得冠军联赛冠军的主教练配合默契，而在转会窗口花了3亿多英镑(3.69亿美元)购买新球员后，主教练的压力越来越大。

如果齐达内在本赛季结束前离开，可能会导致贝纳乌转会目标的改变。

尽管有报道称曼联希望与博格巴续约，但埃里克森可能会直接取代这位不满的法国中场，后者也仍被与转会马德里联系在一起。

博格巴目前的合同将持续到2021年，其中包括延长一年的选择权，但考虑到这位前尤文图斯球星的商业价值，以及近年来免费离开俱乐部的知名球员数量，曼联希望尽早与他签约。

这名26岁的球员在周三对阵罗奇代尔的比赛中重返一线队，但因未能参加决定性的点球大战而受到球迷的批评。

然而，有消息称博格巴在比赛中加重了脚踝的伤势，现在还不能确定他能否在周一做客阿森纳的比赛中出场。