补强左后卫 巴塞罗那想要免签马竞菲利佩

巴西人正在进入他顶级职业生涯的最后几年，他将有机会加盟西班牙冠军球队。

据够力足球了解，巴塞罗那对马德里竞技的菲利佩·路易斯重新产生了兴趣，因为巴萨正在寻找主力左后卫乔迪·阿尔巴的替补，加泰罗尼亚球队认为阿尔巴在经历了一个漫长的赛季后已经疲惫不堪。

在2018-19赛季，阿尔巴在西甲、欧冠和国王杯一共出场54次，随着30岁的阿尔巴进入职业生涯的最后几年，巴萨的老板们都希望签下一个替换球员。

尽管已经33岁了，路易斯目前仍然是诺坎普的头号目标人物，因为巴西人与马竞的合同将于今年6月30日到期，这意味着巴萨可以免费签下一名表现出色的球员。

尽管已经收到了来自法甲冠军巴黎圣日耳曼、英超球队狼队和弗拉门戈队的报价，但这位后卫本人一直表示，他很乐意与西班牙首都签署一份续约合同。

正如前面提到的，巴萨对路易斯的喜爱并不是新鲜事，因为早在2009年，巴萨就对这位巴西国脚表现出了兴趣，尽管这名球员最终选择了从拉科鲁尼亚换去了卡尔德隆球场。

尽管路易斯承认他很乐意留在马德里，但他有机会在挂靴之前去巴塞罗那和梅西这样的球星一起踢球，这可能足以让他在续约之前在其他地方测试自己的勇气。

在2018-19赛季的西班牙顶级联赛中，以第二名的成绩击败劲敌皇家马德里，这对马竞来说是一个相当成功的赛季，但在罗纳尔多的帮助下，尤文图斯在欧冠赛场上力克马竞，再次终结了迭戈·西蒙尼的欧洲梦。

的确，这位阿根廷人在执教床单军团期间带领路易斯和他的队友两次打入欧冠决赛，但两次都失败了，但他在2012年和2018年都尝到了欧联杯的成功滋味。

尽管如此，随着球星安东尼·格里兹曼宣布离开俱乐部，从万达大都会球场换到诺坎普球场可能是路易斯获得俱乐部最令人垂涎的奖项最好的机会了。