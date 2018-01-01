补强后防 曼联将与加拉塔萨雷讨论小将加盟事宜

针对目前后防伤兵满营的情况，曼联将会与加拉塔萨雷主席讨论引进该队小将卡巴克的相关事宜。

根据英国知名媒体《每日星报》的最新报道，曼联正在与加拉塔萨雷就引进该队年轻中卫奥赞·卡巴克进行深入谈判。

这名年仅18岁的土耳其U18国脚本赛季成长速度惊人，自土超第五轮以来，已成功在加拉塔萨雷一线队站稳脚跟并成为了球队的绝对主力。

无论是球队主打四后卫还是五后卫，这名小将总是能在加拉塔萨雷阵中占据右中卫的位置，甚至在与老将阿齐兹、麦孔等人的竞争中也丝毫不落下风。

截至目前，这名小将已经代表加拉塔萨雷在土超联赛中出场了11次，场均能贡献2.3次抢断、1.8次拦截以及4.3次解围，各项数据都排在队内最前列。

卡巴克与加拉塔萨雷的现有合同将在2020年到期，有传闻称“雄狮”已经向他开出了一份5年长约，并大幅度提高了球员的年薪，要知道虽然卡巴克已经是球队的常规主力，但他现在的年薪税后不足20万欧元。

据报道，加拉塔萨雷主席穆斯塔法·岑吉斯已经飞往英格兰来与红魔商讨转会事宜，不过曼联可能并不是他唯一的谈判对象，毕竟对这名小将感兴趣的豪门还有阿森纳和曼城等队。

目前曼联后防线伤兵满营，卡巴克的加盟能够在一定程度上缓解穆里尼奥的压力，而他与达洛特、小佩雷拉等人组成的U23组合可能会是红魔下一代“92班”开启的契机。