补强后防 切尔西有意四千万镑引进迪奥普

在转会禁令解除后，切尔西主教练弗兰克·兰帕德试图加强他的阵容。

据英国媒体《每日快报》报道，切尔西已经把西汉姆后卫伊萨·迪奥普作为他们的首要转会目标，他们准备出价4000万英镑。

蓝军希望加强他们的后防，并将这名22岁的法国球员视为冬季转会的最佳选择。

切尔西已经关注迪奥普一段时间了，他与西汉姆还有三年半的合同，而兰帕德也希望为他年轻的球队增加后防力量。

迪奥普也是托特纳姆热刺的目标，这个赛季他给人留下了深刻的印象，尽管西汉姆在前教练曼努埃尔·佩莱格里尼的带领下苦苦挣扎。

这名高大的中后卫18个月前从图卢兹加盟西汉姆，当时创下俱乐部2200万英镑的转会费纪录。

然而，新上任的西汉姆主帅大卫·莫耶斯不愿意让迪奥普在赛季的这个阶段离开，自从接替佩莱格里尼以来，他只执教了两场比赛。

西汉姆联对迪奥普的估值约为5000万英镑。这位被高度评价的中后卫，已经为法国U21国家队出场6次，本赛季到目前为止已经有14次英超首发。

切尔西也在关注伯恩茅斯的后卫内森·阿克，但是他现在受伤了，预计会因为腿筋受伤缺席一个月。

热刺主帅穆里尼奥也希望迪奥普能够代替尚未续约的维尔通亨。

与此同时，AC米兰有意在本月租借切尔西的丹麦国脚后卫安德里亚斯·克里斯滕森，但这笔交易只有在迪奥普或阿克的转会最终敲定后才会发生。