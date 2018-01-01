补强后防寻良将 枪手看上红魔蓝军失意人

阿森纳后防线阵容捉襟见肘，随着霍尔丁遭遇严重伤情长期缺阵后，埃梅里有意将曼联球员拜利和切尔西后防老将卡希尔列为一月份引援目标。

阿森纳中卫霍尔丁遭遇交叉韧带断裂严重伤情，他很可能会缺阵本赛季剩余时间的比赛。阿森纳本就伤痕累累的后防线再度告急，所幸缺阵六个月的科斯切尔尼近日重返赛场，稍稍缓解埃梅里的后防压力。但是枪手仍打算在冬窗转会期引进一名经验丰富的中卫，以增强阵容厚度。

曼联中卫拜利在老特拉福德的未来并不明朗，他如今已经不再是穆里尼奥的首发人选。

24岁的拜利初到英超时为曼联带来了积极的影响，在他加盟的第一个赛季的表现可圈可点，但是频繁的伤病阻碍了他的发展。本赛季开始以来，他首发的场次中又出现不少重大失误导致球队丢球，穆里尼奥现在更喜欢使用斯莫林、林德勒夫或者琼斯来担任首发中后卫。

据悉，拜利效力黄色潜水艇期间就受到了枪手主帅埃梅里的关注，他一直希望将科特迪瓦人招致麾下。

不过有报道称，曼联方面宁愿在一月份选择出售罗霍，把拜利继续留在阵中。罗霍在世界杯之后就因伤长期缺阵，本赛季开始以来，他仅有两次出场，阿根廷人似乎也不在穆里尼奥的未来计划中。不过阿森纳对罗霍并没有兴趣。

与此同时，切尔西老队长卡希尔也被认为是阿森纳希望带到酋长球场暂时接替霍尔丁的合适人选。蓝军方面已经告知这位32岁的老将可以在冬窗以租借方式离队。

卡希尔在本赛季开始以来已经淡出主力，他与切尔西的合约将在赛季结束时到期。但是切尔西和阿森纳目前在联赛中正在竞争欧冠席位，蓝军很可能不愿意将球员送到竞争对手阵中。