补全阿森纳缺失的零件 奥巴梅杨重要性获称赞

帕洛尔认为，奥巴梅杨的到来是枪手喜闻乐见的，同时，他也改善了更衣室内的气氛。

帕洛尔表示，奥巴梅杨身上自带幸运光环，而这对阿森纳帮助非常大。

在去年一月，阿森纳以创俱乐部纪录的5500万英镑从多特蒙德购买了奥巴梅杨，而他随后展现出来的能力也与这一身价相当。在出场37次后，他已经打入了24球，出色的表现完全配得上俱乐部在他身上的投入。而在场上展现实力的同时，这位29岁的球员在场下也一样富有影响力。前阿森纳球星帕洛尔告诉《每日星报》：“美羊羊在更衣室里的作用非常大。我认为他身上有一种特质，这一点看看其他球员对他的热烈回应就知道了。”

“到目前为止，他的进球效率十分惊人，但我觉得因为他的死皮赖脸，更衣室的气氛活跃了许多。”

“在我看来，球员们都非常喜欢和他一起共事。”

在个人能力突出的同时，奥巴梅杨也激发了周围同伴的最好潜质，和拉卡泽特的出色搭档就说明了一切。这对组合已经证明了他们完全能够一起首发，而不是相互竞争。

帕洛尔补充道：“我认为拉卡泽特今年就像刀锋一样锐利，他的跑位精准，收放自如。而奥巴梅杨被安排在左侧，他对此也毫不介意。这对埃梅里来说再好不过了。”

在节礼日面对布莱顿的比赛中，这两位球员都可能再度首发，其他球员如伊沃比、拉姆塞和厄齐尔也都可能上场为奥巴梅杨提供帮助。