融入红军 南野拓実：不会忘记克洛普和我说的话

这位25岁的球员在转会到安菲尔德后被告知要坚持自己的风格，他的新主帅更看重风格自由。

南野拓実说，克洛普在一月份加盟利物浦的时候告诉他，他希望他能“按照自己的意愿踢球”。

这位日本国脚说他不会忘记克洛普在他加入英超后不久的建议。

“我不会忘记他的话——在加入俱乐部两三天之后，他说我可以以任何我想要的方式踢球。”南野拓実在接受天空体育采访时说。

其他球队

“所以作为一名球员，我真的很高兴他这样说。在更衣室里，他很善于激励球员，所以我想对他的激励做出回应，即使是在训练和比赛中。”

利物浦在英超联赛中24场比赛后保持不败，并以19分的优势领先于排名第二的卫冕冠军曼城。

南野拓実表示：“我想为球队赢得英超联赛冠军做出贡献，但目前最接近的目标就是上场比赛，进球，甚至助攻。”

“当然我真的很高兴能在这家俱乐部，但现在还不能确定我们是否能赢得英超冠军。所以为了百分百确定，我愿意为球队贡献自己的力量。”

他补充道：“我刚刚找到了一所新房子，并且正在适应中，所以我现在住在利物浦很放松。”

“每个球员都很欢迎我，特别是凯塔和马内，因为他们住的离我很近。会说德语的球员也对我很有帮助。”

“时间真的很紧，所以我没有足够的时间来学习英语。但是当我们搬家的时候，我试着读书并记住单词。”

“最能描述我（签约利物浦时的）感受的词是高兴和喜悦。”

南野拓実说，在他选择加盟红军实现儿时的梦想之前，他已经被几支球队看中了。

他说：“我不能告诉你除了英超和德国的一些俱乐部外，还有哪支球队来找过我。”

“我选择来到利物浦的原因是，为利物浦踢球是我从小的梦想之一，所以我没有理由拒绝他们。”

“我喜欢杰拉德和托雷斯，利物浦是我成长过程中最喜欢的俱乐部之一。他们从0-3落后的状态中逆转的坚强意志给我留下了深刻的印象，我还记得他们在（2005年欧洲冠军联赛决赛对阵AC米兰时）下半场的表现。”