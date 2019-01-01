蝴蝶效应 阿布本想买枪手 热刺环境令他嫌弃

一本最近出版的新书表示，切尔西老板阿布拉莫维奇当年原本在伦敦想收购的球队是阿森纳和热刺。

据报道，当年罗曼·阿布拉莫维奇在伦敦北部的一次旅行让他放弃了收购热刺的机会，转而选择了收购切尔西。

这位切尔西的老板在过去多年里带领俱乐部赢得了一系列的奖杯。据说当年他有一次在路上，将托特纳姆描述成“比鄂木斯克还糟糕”——那是一个沙砾飞扬的西伯利亚城市。

根据关于英超起源的新书《俱乐部》，阿布曾认真考虑过收购热刺而不是切尔西。但《华尔街日报》足球专栏作家乔舒亚•罗宾逊和乔纳森•克莱格写道，他在看到周围的环境后改变了主意。

《太阳报》周日刊登的一篇文章节选说，当他的奔驰)轿车在托特纳姆大街上缓缓行驶时，他向外看了看，用俄语说，这比鄂木斯克还要糟糕。

这本书还声称阿布拉莫维奇在2003年以1.4亿英镑(1.785亿美元)的价格收购切尔西纯属意外。

这本书表示阿布拉莫维奇本可以在16年前买下阿森纳而不是蓝军，但是一群无知的瑞士银行家错误地阻止了他的出价。2003年，俄罗斯人聘请瑞士联合银行调查英格兰顶级足球的经济状况，发现“阿森纳绝对不会被出售”。

曾经一度对收购枪手很感兴趣的阿布最终选择以1.4亿磅收购阿森纳的同城对手切尔西。

书中还说，前阿森纳副主席大卫·戴恩认为，如果阿布拉莫维奇提出正式的报价，俱乐部的所有者会愿意出售。

接下来的故事大家都知道了，切尔西在这位俄罗斯寡头注资后赢得了5次英超冠军和1次欧冠冠军。