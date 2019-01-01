蝴蝶效应 阿布本想买枪手 热刺环境令他嫌弃
评论()
(C)Getty Images
据报道，当年罗曼·阿布拉莫维奇在伦敦北部的一次旅行让他放弃了收购热刺的机会，转而选择了收购切尔西。
这位切尔西的老板在过去多年里带领俱乐部赢得了一系列的奖杯。据说当年他有一次在路上，将托特纳姆描述成“比鄂木斯克还糟糕”——那是一个沙砾飞扬的西伯利亚城市。
根据关于英超起源的新书《俱乐部》，阿布曾认真考虑过收购热刺而不是切尔西。但《华尔街日报》足球专栏作家乔舒亚•罗宾逊和乔纳森•克莱格写道，他在看到周围的环境后改变了主意。
《太阳报》周日刊登的一篇文章节选说，当他的奔驰)轿车在托特纳姆大街上缓缓行驶时，他向外看了看，用俄语说，这比鄂木斯克还要糟糕。
这本书还声称阿布拉莫维奇在2003年以1.4亿英镑(1.785亿美元)的价格收购切尔西纯属意外。
这本书表示阿布拉莫维奇本可以在16年前买下阿森纳而不是蓝军，但是一群无知的瑞士银行家错误地阻止了他的出价。2003年，俄罗斯人聘请瑞士联合银行调查英格兰顶级足球的经济状况，发现“阿森纳绝对不会被出售”。
曾经一度对收购枪手很感兴趣的阿布最终选择以1.4亿磅收购阿森纳的同城对手切尔西。
书中还说，前阿森纳副主席大卫·戴恩认为，如果阿布拉莫维奇提出正式的报价，俱乐部的所有者会愿意出售。
接下来的故事大家都知道了，切尔西在这位俄罗斯寡头注资后赢得了5次英超冠军和1次欧冠冠军。