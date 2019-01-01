蛰伏一年终出手 热刺准备八千万求购樱桃双星

热刺希望以8000万英镑打包伯恩茅斯的卡勒姆·威尔逊和大卫·布鲁克斯。

托特纳姆热刺正计划以8000万英镑的价格收购伯恩茅斯的两名球员卡勒姆·威尔逊和大卫·布鲁克斯，毛里西奥·波切蒂诺希望引进这两名球员以在下赛季争夺更好名次。

据《太阳报》报道，阿根廷主帅已经得到了俱乐部主席丹尼尔·列维的许可，将在今年夏天对球队进行大换血，因为他们希望在国内和欧洲赛场上取得更大的成功。

波切蒂诺希望引进英格兰国脚威尔逊来提供锋线选择，并与哈里·凯恩竞争，而布鲁克斯将是热刺已经很紧张的中场的一个受欢迎的补充。

自从五年前从考文垂加盟伯恩茅斯以来，威尔逊就给人留下了深刻的印象，此前他曾被与斯坦福桥联系在一起。

这位27岁的前锋已经为埃迪·豪的球队出场148次，攻入58球，并在此期间为国家队出场2次。

这支北伦敦的球队在过去的两个转会窗口中都没有签下一名球员，但是波切蒂诺仍然成功地带领他的球队取得了第四名的成绩，同时帮助他们进入了在马德里举行的欧冠决赛。

波切蒂诺的工作也没有被忽视，许多欧洲俱乐部都对他感兴趣。

然而，波切蒂诺周五坚称，他不会离开，他说:“我很想留下来。”

他说：“对我来说，热刺是世界上最好的俱乐部。这个训练场和新的球场，这是世界上最好的，没有更好的俱乐部。然后是伦敦，没有更好的城市了，这是英格兰，这是英超——最艰难、最令人兴奋的联赛。我们需要迈出这一步，当然我们意识到我们可以继续这个过程，我们可以让托特纳姆拥有世界上最好的球队。还有很多工作要做，但我当然很想留在托特纳姆，为托特纳姆提供他们应得的东西。”

波切蒂诺目前的合同将于2023年到期，此前他于去年夏天签署了一份为期五年的合同。