虽然本周末南美国脚可以上场 但英超与南美各足协的问题仍未解决

本周末，英格兰俱乐部将允许阿利森、埃德森、蒂亚戈-席尔瓦和弗雷德这些球员上场，但这个问题很快就会再次出现

所以最后，常识占了上风。

本周末，英超俱乐部将可以挑选南美和墨西哥国家队的球员。此前，国际足联证实，那些在最新一轮世界杯预选赛中退出各自球队的球员不会受到停赛五天规则的限制。

这对利物浦来说是个好消息，阿利森和法比尼奥都可以在周日对阵利兹的比赛中上场。利兹联、曼城、曼联、切尔西、狼队和沃特福德也将受益，巴西、墨西哥、智利和巴拉圭的足协都撤回了他们本周早些时候送上的投诉，这一投诉将让11名英超球员缺席俱乐部比赛，直到9月14日。

当然，这一问题源于英超“不情愿但一致”的决定，在最近的国际比赛期间，他们禁止球员前往英国政府“红色名单”上的任何国家。这一举动意义重大，但被认为是必要的，因为今年年底前还有两轮世界杯预选赛。

就俱乐部而言，希望英超、国际足联和政府能够就从红色名单国家返回的人必须接受的10天隔离措施提出解决方案。

国际足联一直在游说，要求对足球运动员实行豁免，但迄今未获成功，但仍将进行进一步的讨论，尤其是在巴西下一轮征召即将于周五举行的情况下，这是理所当然的，时间不会等人。

从利物浦的角度来看，围绕南美世界杯预选赛的安排还有其他的担忧。例如，巴西下一轮比赛的最后一场比赛将于10月14日在主场对阵乌拉圭，这场比赛将在红军客战沃特福德的英超联赛前不到48小时结束。即使有防疫豁免，阿利森、法比尼奥和菲尔米诺也几乎肯定会错过这场比赛。

这正是克洛普最关心的问题。利物浦主帅非常直言不讳地反对对球员的不断增加的要求，他并不是一个人。

克洛普在上周五说道：“世界上没有任何一项运动的日程如此紧凑，没有人在听我们的意见。当南美足联决定这三场国际比赛的最后一场比赛将在英国时间的周五凌晨1点30分进行时，没有人会想到球员，他们根本不在乎。”

“必须有一个时刻，各个足协团结在一起，考虑足球，而不仅仅是他们自己的利益。但我已经54岁了，我不确定那时候我还活着。”

至少，利物浦似乎找到了一个盟友——前米德尔斯堡和马德里竞技中场球员、现任巴西足协足球总监的儒尼尼奥-保利斯塔。

消息人士告诉够力足球，作为一名前球员，儒尼尼奥和克洛普一样对比赛安排感到担忧，他不知疲倦地在幕后寻找解决方案，让英超的巴西球员能够在本周末的比赛中出场。可以理解的是，他经常与阿利森和法比尼奥接触，并且明白除非达成长期解决方案，否则这个问题还会再次出现。

利物浦（或者其他任何英超俱乐部）和巴西足协之间并没有敌意。巴西足协明白，俱乐部并没有碍事；这不是一个球员因为“腿筋受伤”而退出友谊赛，而是老板考虑到员工的健康和福祉。同样，俱乐部也意识到，国家队也是这一切的受害者。他们也希望能够在重要比赛中选择自己最好的阵容。

儒尼尼奥的表现给所有人留下了深刻的印象，一位消息人士是这样描述他的：“充满同理心，而且以解决方案为驱动”。

至少就目前而言，这个问题可以暂时搁置。利物浦将在对阵利兹联的比赛中选择他们的巴西球员，曼城的门将危机已经得到避免，狼队可以在对阵沃特福德的比赛中使用他们的9号球员劳尔-希门尼斯。

然而，在幕后，还有很多工作要做，还有很多讨论要进行。

这是一个英超需要尽快解决的问题。