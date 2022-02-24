虽然拥有巴萨女足的明星 但西班牙女足不是女子欧洲杯的冠军热门

在某些方面，许多人将豪尔赫-维尔达的西班牙队作为今年女子欧洲杯的热门球队是可以理解的。

斗牛士军团在本月的阿诺德-克拉克杯的两场比赛中都没有获胜，但在他们与加拿大的最后一场比赛之前，对方的主教练贝夫-普里斯曼将他们称为今夏欧洲杯的绝对热门。

她说道："我认为他们是一支球技高超的球队，会让你的防守出现问题。”

"你必须在防守上很有纪律才能应付她们以及她们的跑动。你必须做大量的工作。她们有顶级的球员。"

这支西班牙女足中的很大一部分人都为巴塞罗那效力，她们是欧洲卫冕冠军，在上个赛季显示出他们领先于欧洲大陆的其他球队——她们也将这一点带到了本赛季。

因此，人们很容易看到巴萨女足在这支球队中的大量代表，并认为他们处于同一水平。

西班牙队中的许多巴萨球星都是世界上最好的球员——包括金球奖得主阿莱克西亚-普特拉斯——而西班牙女足中不在巴萨效力的球员也是才华横溢的，如曼联后卫奥纳-巴特莱或皇家马德里前锋埃斯特-冈萨雷斯。

但是这个月的阿诺德-克拉克杯提醒了很多人一件经常被遗忘的事情。那就是西班牙并不是巴塞罗那。

不同的教练，稍微不同的比赛方式，还有几个不习惯一起比赛的球员。

西班牙女足在本届比赛中以主导性的表现开场，对阵非常疲惫的德国队，但最终她们被1-1扳平。

在第二轮比赛中，她们又被抓住了机会，这次是以0-0的比分战平了大量轮换但训练有素的英格兰队。

一些人可能已经看了比赛，期望看到征服欧洲的巴塞罗那女足，她们看到了许多熟悉的面孔，但她们是穿着西班牙的球衣。

这根本不一样——完全可以理解的是，西班牙还没有达到巴萨花了10年时间才达到的全面征服的水平。

毕竟，这是一个最近才在女子足球领域崛起的国家。

这是一个从未在重大比赛中赢得过淘汰赛的国家。

这是一个在2015年才第一次参加女足世界杯的国家。

这是一个被所谓的有毒文化折磨了27年的国家，直到主教练伊格纳西奥-奎雷达在她们出现在那些决赛中之后被解雇。

这些都不是为了贬低这支球队的质量，相反，西班牙女足有可能成为世界上最好的女足国家队。

这也并不意味着维尔达可以免受批评。他的球队在本届比赛中没有表现出它所能达到的水平，因此他需要承担一些合理的指责。

"我们必须现实一点，"维尔达在周二被问及对"热门"标签的看法时说道。

"我不会为了世界上的任何其他人而改变我的任何球员或我的任何团队，但纵观全局，其他国家队都有很好的历史，也在非常高的水平上。”

"目前，我们只是试图努力工作，尽可能做得更好，考虑到我们属于七八支有希望竞争欧洲杯冠军的球队的行列。”

"与此同时，我认为这很可能是近年来最紧张的一届欧洲杯。每个人都在努力做得尽可能好，很多国家队在最近几年都有所改善，变得更加强大。”

"我们当然不觉得我们是最热门的，但我们觉得自己是冠军竞争者之一。"

这是一个公平的评估——而且人们听到这个评估是很重要的。

这支西班牙队的质量和她们的潜力是毫无疑问的。但是，这么快就把她们称为一项重大赛事的热门人选？这感觉并不公正。