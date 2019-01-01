虚虚实实 伊布自曝下一站意甲：我们意大利见

这位瑞典球星似乎准备回到他曾经效力过的国家。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇已经确认他的下一站是意甲。

这位38岁的球员在结束了在美国洛杉矶银河的职业生涯后一直是自由球员，许多俱乐部都在争夺这位经验丰富的前锋。

意大利俱乐部对AC米兰和那不勒斯都表现出了极大的兴趣，伊布现在暗示意甲将是他的下一站。

“我将加入一个必须重新赢球的俱乐部，一个必须重新开始历史的俱乐部，一个要与所有人所有事战斗的俱乐部。”伊布告诉意大利GQ：“只有这样，我才能找到必要的动力，再给你们一个惊喜。这不仅仅是选择一个团队，因为还有其他因素需要考虑，包括我的家庭利益。我们在意大利见。”

AC米兰俱乐部总监弗雷德里克·马萨拉本周早些时候强调，伊布并没有与俱乐部进行谈判，尽管有相反的报道。

“没有关于伊布的消息，因为没有谈判。”他告诉意大利天空体育：“他在评估自己的未来。他在转会市场上，但是没有任何进展。”

那不勒斯也对这名瑞典球星表现出了兴趣，并且因为他和主教练安切洛蒂的关系而受到鼓舞。

教练上个月说他打算打电话给伊布拉希莫维奇，以了解他对转会那不勒斯的兴趣，因为他暗示转会确实有一定的吸引力。

“我今晚给他打电话，告诉他我们在等你！”安切洛蒂告诉意大利天空体育：“我很喜欢他，我看到他在30场MLS比赛中打进29球。明天，我给他打过电话后，我会让你知道事情的进展！”