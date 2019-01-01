虚惊一场 科曼伤情无碍 不会错过与多特超级杯

法国人在与托特纳姆的季前赛中受伤下场，但是他已经为拜仁慕尼黑本赛季的首场比赛做好了准备。

科曼的膝盖只受了点瘀伤，他有可能在周六与多特蒙德的超级杯比赛中出场。

这位法国边锋在周三对托特纳姆的奥迪杯的比赛中替补上场仅5分钟就被迫下场。

主教练科瓦奇在赛后说：“我们希望这不会太糟糕，他能在几天内回来。”

拜仁周四证实科曼“只是膝盖受到严重淤青”，预计将在周五恢复训练。

拜仁在季前赛的最后一场比赛中以2-2战平热刺，但在随后的点球大战中被击败，阿尔普和阿方索·戴维斯为拜仁攻入两球。

进球之前，他们已经落后埃里克·拉梅拉和克里斯蒂安·埃里克森两球，但是拜仁的后来居上并不足够，热刺在6-5的点球大战中攻入了他们所有的点球。

在传统的赛季揭幕战中，他们将在西格纳伊杜那公园迎战上赛季排名第二的多特蒙德。

多特蒙德曾一度看起来将能结束拜仁在德甲联赛中的霸主地位，但科瓦奇和他的球队在下半赛季扭转了局面，再次拿下了联赛和杯赛的双冠王。

在超级杯之后，他们将在8月12日客场挑战科特布斯开始他们的德国杯卫冕之旅。

而他们的联赛卫冕之路将于8月16日的主场迎战柏林赫塔队，然后在8月中还将与沙尔克和美因茨进行交手。

尽管年仅23岁，科曼已经作为一线队的常规球员进入了他在拜仁的第五个赛季，此前，他于2015年从尤文图斯租借而来。

在他的职业生涯中，他首次在单赛季的各项赛事中打入10个进球，他期待这个令人印象深刻的成绩可以得以延续。

其中一个进球是在战胜RB莱比锡的德国杯的决赛中打进的，当时科曼打入了拜仁3-0大胜中的第二个进球。

由于这支巴伐利亚球队与左翼球员萨内和利昂·贝利的转会有着密切的联系，科曼是其中首发位置可能受到威胁的球员之一。