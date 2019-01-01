蓝黑新纪录诞生！孔蒂开局五连胜成队史第一人

这位夏天刚刚走马上任的国米新帅，在1-0击败拉齐奥后收获了一项新的队史纪录。

蓝黑军团继续延续着他们的完美开局。他们在梅阿查1-0击败了拉齐奥，以五轮全胜的战绩积15分，领跑联赛积分榜。这也让前切尔西主帅成为了国米队史上第一位，在自己就任后前五场意甲比赛中全部获胜的主帅。

赛后孔蒂告诉意大利天空体育：“这是一场面对强队的艰难但重要的胜利，对手在一起已经配合了四年时间，在最近几个赛季表现强势。绝不可能轻轻松松就赢得比赛。”

门将汉达诺维奇在上半场中作出了两个关键扑救，为孔蒂的球队保住了领先优势。在中场休息后，蓝黑军团逐渐进入状态，巴雷拉和波利塔诺都差点取得破门。

“当分析比赛的时候，你必须把它分成两个部分。上半场我不满意，我们开局很有请履行，我们希望保持高压，但他们也在拼命向给我们造成伤害。”

“在我们取得进球后，我们回撤得太深了，让拉齐奥可以进入到我们的区域，汉达诺维奇在这个阶段表现相当出色，他为球队带来了不同。”

“但球队在下半场展现出了出色的能力，我们控制了比赛，确保了我们的成功。我们唯一缺的就是一个杀死比赛的进球，我们应该在下半场得到机会的时候做得更好。”

“连续五场胜利不是巧合，我们仍需要继续进步，但我们已经找到了正确的心态。”

孔蒂是接斯帕莱蒂的班成为国米主帅的，后者在执教尤文时曾帮助斑马夺得过三次意甲冠军。前切尔西及意大利主帅也希望能够为蓝黑将意甲冠军再次带回米兰。他们上一次加冕还要追溯到2009-10赛季。