蓝狐新星可替库鸟 红军应先曼联一步买人

麦克马洪相信，如果克洛普能够签下这名蓝狐新星，他将无缝衔接进红军的战术体系。

麦迪逊出色的能力已经在这个周六直观地展示给了安菲尔德的球迷。虽然罗杰斯的球队没能将平局保持到最后，但22岁的英格兰中场在下半场打入的扳平比分的进球，是蓝狐本场比赛的第一脚射正。

其实他早已吸引了默西塞德的目光，毕竟克洛普一直在转会市场上寻找库蒂尼奥的可靠替代者。

麦克马洪相信，麦迪逊就是那个最匹配的选择。这位前红军中场告诉Stadium Astro：“我想知道，如果有那么一天，我没有不尊重莱斯特城的意思，我想知道麦迪逊是否会做出和马奎尔一样的选择，他会想‘我是想要奖牌，还是想要钱？’”

“我不认为他会在莱斯特停留很久，我真的不认为。”

“我想麦迪逊还会将更上一层楼。我认为他会前往一支顶级球队，如果不是利物浦，那也可能是曼联，他们都对他有兴趣。”

“我不认为麦迪逊（到豪门）会去做替补。如果他来利物浦，我不是教唆麦迪逊离队，但如果我是克洛普，我会很期待签下这名球员。”

“他很年轻，是英格兰人。他还有很大潜力。他可以改变比赛的节奏，那为什么他不来利物浦的中场呢？”

“亨德森已经被米尔纳所取代，凯塔并没有什么突飞猛进的进步，法比尼奥属于防守型中场。”

“这里有位置可以给他。如果他来到这里，努力工作，调整好自己的职业态度，我找不到他适应不了的理由。”

上赛季，麦迪逊为蓝狐贡献7球7助。而2019-20赛季开始后，他也有2球进账。