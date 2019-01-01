蓝狐志在重返欧战 三狮铁卫：三战Big6要拿7分

哈利·马奎尔认为，如果莱斯特城想在下个赛季获得欧联杯的参赛资格，他们需要在剩下三场比赛中得到7分。

在布伦丹·罗杰斯执教的七场比赛中，莱斯特城得到13分，哈维·巴恩斯在伤停补时阶段的进球帮助莱斯特城2-2战平西汉姆。

这一结果使得蓝狐落后沃特福德一分，屈居第八。如果他们能夺得第七名，那么进入欧联杯的可能性仍然存在。

但是莱斯特城将在最后三场比赛中面对阿森纳、曼城和切尔西，英格兰后卫马奎尔说：“我们在1月和2月的糟糕表现给我们自己设定了一个非常困难的任务。我们给自己留下了非常艰难的一段路——还要踢三支前六球队，两场在主场。但我们不会放弃。我们可能需要从现在的三场比赛中得到7分，甚至挑战第七名，沃特福德还有一场比赛没踢，领先一分。我们知道这将是艰难的，但我们知道在主场对阵任何人都有机会，所以让我们看看会发生什么。”

主教练布伦丹·罗杰斯承认他的莱斯特城在对阵西汉姆的上半场表现不够好。

他说：“我认为下半场我们的球队中表现出了良好的心态，这是我很早就意识到的一点，他们是一群很好的男孩，非常务实，他们想要努力工作。上半场我们还没有达到我们想要的水平，但是下半场我们的进攻能力更强了，有球和无球的时候都更好。很明显，两次扳平比分是非常令人高兴的，所以这对我们来说是一个很好的积分。我们只是在一起工作了五到六周，我们想要的比赛模式更多的是决定比赛和统治比赛。”