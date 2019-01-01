蓝狐奇迹功臣离队在即 只因他想踢前锋

冈崎慎司希望在他与莱斯特城的合同6月到期后，能找到一家可以让他打前锋的俱乐部。

冈崎慎司确认他将在本赛季结束合同到期后离开莱斯特城，因为他想找到一家可以让他打前锋的俱乐部。

这位33岁的球员本赛季只在英超首发过一次，据报道他在一月份加盟哈德斯菲尔德以失败告终。

冈崎慎司在蓝狐队中发挥了重要作用，他在王权球场的第一个赛季就赢得了英超冠军，他出场36次，进了5个球，震惊了世界。

日本人对自己的位置越来越后感到失望，他希望在离开后能回到自己熟悉的领域。

“我的30岁生日是在争夺英超冠军的过程中度过，”他在莱斯特水星报的报道中说：“这是我在莱斯特的第一个赛季。我选择从比赛中得到的是把防守和进攻联系起来的工作，这也是我人生中的第一个冠军。然而，虽然有一些成就感，但满足感并没有我想象的那么大。虽然我是前锋，但实际上我踢得像个中场。这被视为我的强项，但我认为这是危险的。我在莱斯特的角色绝对不是前锋。我感觉我是一个中场球员。当我看到一个专业中场球员的能力和他们的技术水平时，我觉得我不是一个中场球员。所以我决定离开莱斯特。这是因为我强烈地认为我想在下个赛季在一个我可以打前锋的地方挑战。这个赛季我很少有机会上场。”

在J1联赛清水清水心跳开始职业生涯后，冈崎在德甲斯图加特和美因茨效力了四年半。他于2015年6月加盟莱斯特城，当时克劳迪奥·拉涅利组建了一支超出所有预期的球队，但近四年后冈崎准备好了一个全新的开始。

他说：“我会根据能不能踢前锋来决定我的下一站。在一个有可能的踢前锋的地方踢球会更有趣。我现在33岁了，这就是我的感受。是时候从零开始了。我知道我正处在一个被称为老兵的年龄，但我没有感觉到。在展示自己在球队中的领导力之前，我想展示一下我作为一名射手的存在。”