蓝狐名宿：莱斯特不担心曼联对麦迪逊的兴趣

前蓝狐球星对英格兰国脚所引起的兴趣并不感到惊讶，但是他不觉得后者会去推动去向老特拉福德的转会。

马特·埃利奥特说，莱斯特城并不会因为詹姆斯·麦迪森是曼联的头号转会目标而“过分担心”。

随着又一个转会窗口的开启，来自老特拉福德对这位英格兰国脚感兴趣的传闻并没有消失。

红魔主帅索尔斯克亚已经承认他想在一月份增加球员，同时暗示会在中场进行创造力方面的补强。

麦迪森自从加盟莱斯特后就一直在英超踢球，他似乎符合曼联的要求。

然而，目前蓝狐在积分榜上比红魔高出3个位置和14个积分，埃利奥特认为，作为皇权球场的宝贵资产，没有理由要求转会。

这位前莱斯特后卫告诉天空体育：“是的，对任何一支球队来说留住最好的球员都是至关重要的，但我不认为这是莱斯特城主帅和董事会过分担心的事情。”

“麦迪森是一名顶级球员，他当然是，但他仍处于发展阶段，我不认为他会急于离开莱斯特城。”

“谁会？即使豪门球队来开出了很高的价码，莱斯特也不需要出售。”

“他们有财政上的支持，他们取得了进步，他们有让球员去展示自己的平台，所以我不认为这是莱斯特城担心的事情。”

“即使有一两个离开，他们也会表示增援方面已经准备好了。”

在2019- 2020赛季，莱斯特城将以挑战奖杯用作为谈判的工具来留住俱乐部的关键人物，或者带来新的面孔。

他们将在周三与阿斯顿维拉进行联赛杯半决赛的第一回合比赛，而曾在2000年决赛以两球帮助蓝狐夺得这个奖杯的埃利奥特相信有对布兰登·罗杰斯的球队来说，国内杯赛的竞争会有许多好处。

他补充道:“现在的这些球员都是大明星，我认为他们的表现很明显。”

“在像这样的大型比赛中成为主角是他们发展的一部分，但这是他们将能够应付的事情。”

“他们几乎都希望能参与到这些比赛中来，希望这种情况在未来能继续下去。”

“在布伦丹·罗杰斯的带领下，进步的一部分就是在这些重要的比赛中上场，无论是在联赛杯，还是足总杯，谁知道还可能是下赛季的冠军联赛呢。”

“但我认为，他们会非常有信心继续前进，至少能进入决赛，然后看看接下来会发生什么。”