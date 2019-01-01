蓝军队长：我知道亚伯拉罕已经准备好了 他很棒

在对南安普顿的比赛中打进的最近一球使他本赛季的进球数达到9个，这名年轻的前锋赢得了俱乐部队长的高度赞扬。

阿兹皮里奎塔说他知道塔米·亚伯拉罕已经准备好在本赛季为切尔西做出贡献，这位年轻的射手在周日对阵南安普顿的比赛中攻入一球后，使他在各项赛事中的进球数达到9个。

虽然兰帕德的球队在赛季初的表现喜忧参半，目前在英超联赛中排名第五，但是亚伯拉罕在考验中仍然是一个乐观的人。

切尔西目前正面临国际足联的转会禁令，此前他们被发现违反了与18岁以下海外球员签约的有关规定，导致他们的阵容不均衡，并对青训球员产生了一种不熟悉的依赖。

这对亚伯拉罕来说是一个巨大的机会，同时还有梅森·芒特、菲卡约·托莫里和卡勒姆·哈德森-奥多伊，后者在由于跟腱断裂而缺席了很长一段时间，这也是他在英超联赛的首次首发。

蓝军在圣玛丽球场以4-1的比分获胜，亚伯拉罕凭借一记即兴远距离射门破门得分。

俱乐部队长阿兹皮里奎埃塔谈到了亚伯拉罕的贡献，他说：“我对他很有信心，因为我从他很小的时候就认识他了。”

“每次我看到他，他的职业道德都很好。上个赛季他在阿斯顿维拉的表现令人惊叹，他是他们的关键球员，他进了很多球。”

“我知道他已经为我们和英超联赛做好了准备。他一到球队就努力工作，想帮助球队。”

“前锋为进球而活，这对他来说很好。他做得非常好，而且他进了一个精彩的球。我为他感到高兴，我相信他能给我们带来更多的幸福。”

亚伯拉罕现在和塞尔吉奥·阿奎罗并列英超进球榜榜首，而亚布拉罕只有22岁，这让人印象深刻。

阿兹皮里奎埃塔强调了切尔西作为一个球队的进步以及亚伯拉罕个人的英勇，他补充道：“我们正在进步。我们知道在赛季刚开始的时候我们踢得很好，本可以赢得比赛，但是我们有点不走运。”

“这个团队一直在努力工作。赛季初，我们对每个人都有信心。我们正在开始取得成果，但我们仍在改进，我们知道我们可以走得更远。”