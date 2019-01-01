蓝军避免违反财政公平 阿扎尔离队无障碍

由于在过去两个转会窗口已经斥下巨资，切尔西需要阿扎尔的转会费以避免违反财政公平政策。

尽管有转会禁令的威胁，切尔西还是准备在今年夏天将埃登·阿扎尔卖给皇家马德里，因为让他明年免费离开将会对他们的财政公平产生影响。

阿扎尔明确表示，他希望在下周欧联杯决赛对阵阿森纳后结束在斯坦福桥的7年生涯，从而加盟皇马。

切尔西为这名28岁的前锋开出了8700万英镑的高价，他们在2012年从里尔引进阿扎尔时花了3200万英镑，他的合同还有一年到期。

他是世界上最优秀的足球运动员之一，但是如果皇马开出报价，他将带着俱乐部所有人的祝福前往西班牙，因为他是一个深受欢迎的人物。

切尔西花了几个月的时间试图说服阿扎尔延长合同，并准备让他成为世界上薪水最高的球员之一。

尽管俱乐部正在与国际足联的转会禁令作斗争，但俱乐部并不想把他的合同拖到最后一年，这主要是出于对阿扎尔的尊重，但也因为切尔西的商业模式依赖于出售球员。

如果蓝军允许这样一笔宝贵的资产在明年免费离开，他们严格按照欧足联FFP规定管理的财务账户将会受到打击。

在过去的12个月里，切尔西以5600万英镑收购了若日尼奥，以7400万英镑收购了凯帕·阿利扎巴拉加，以5700万英镑收购了克里斯蒂安·普里西奇。他们还支付了伊瓜因的租借费，伊瓜因将在本赛季结束后回到尤文图斯。

他们渴望完成从皇马租借过来的马特奥·科瓦契奇的签约，他们相信这笔交易不会违反转会禁令。