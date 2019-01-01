蓝军被灌三球仍晋级 名宿质疑球队缺少领袖

切尔西在欧联杯四分之一决赛次回合中4-3击败布拉格斯拉维亚，从而总比分5-3淘汰对手晋级半决赛。然而蓝军在比赛下半时的发挥却招致批评，英格兰名宿格兰-霍德尔表示，这是切尔西队内缺乏领袖的表现。

北京时间4月19日，今天凌晨结束的欧联赛杯四分之一决赛次回合中，切尔西坐镇斯坦福桥迎战布拉格斯拉维亚。

蓝军开场仅5分钟便由佩德罗破门，迎来梦幻开局，上半场结束时已经将比分扩大为4-1领先。然而比赛下半时开场却风云突变，斯拉维亚球员舍尔契克三分钟内连扳两球，将比分改写为3-4，随后客队攻势不减继续给蓝军禁区制造威胁，尽管他们最终未能再打入进球，但足以让切尔西球迷们惊出一身冷汗。

最终切尔西4-3击败斯拉维亚，以两回合总比分5-3淘汰对手晋级半决赛。但是他们在比赛下半场的表现招致了大量批评。

曾效力于蓝军的英格兰名宿格兰-霍德尔说：“他们无法将出色的表现持续90分钟，当然没有人能够90分钟都全神贯注，但是他们放松的时间太久了，几乎被对手翻盘。这些球员们的表现似乎在说‘我们比对手强得多，不需要太费力气就能淘汰他们’。”

“这支球队需要一个领袖，以防止这种事情的发生。如果特里还在这支球队，下半场这种事情绝不会发生。”

“他们球队内并没有太多球员具有领袖气质，也没有人站出来提醒队友们。你甚至能够察觉这一幕的发生，对手们的控球越来越多，他们在进攻中投入更多的球员，切尔西的球员们在这个时候需要警惕，应该有人在此时嗅到危险的气息。”

“4-1的优势并不能让你高枕无忧，在这种高水平的职业足球比赛中，对手抓住机会‘哐哐’打进两球，你的球队就处在悬崖边上了。”

所幸切尔西将4-3的优势保持到了终场哨响，顺利晋级。在欧联杯半决赛中，蓝军将与法兰克福争夺决赛入场券。