蓝军蓝狐不配争冠 利物浦曼城已定新标准

前红军中场麦卡蒂尔相信，尽管莱斯特城和切尔西目前的排名都在曼城之前，但这两支球队并没有能力真正参与争冠。

上周末，克洛普的球队在安菲尔德3-1击败卫冕冠军，这让他们与曼城之间的差距拉大到了8分，而后者的排名也下滑到第四位。

莱斯特城凭借净胜球优势压过排名第三的切尔西，暂时排在积分榜次席。实际上，这两支球队在季前都不被看好可以获得前四的席位。

麦卡蒂尔告诉Racing Post：“罗杰斯在莱斯特的工作完成得非常出色，兰帕德执教切尔西的表现也很令人印象深刻。”

“我记得当时切尔西和利物浦在伊斯坦布尔打超级杯的时候，我和兰帕德交流过，你可以感受到他的焦虑。”

“该怎样才能取得进球？芒特在切尔西是否会和在德比郡时一样？他（兰帕德）是否会想念吕迪格？但他和他的球员们已经回答了以上所有的问题。”

“我是兰帕德的铁粉，我认为切尔西会继续提高，但他们并不是这个赛季的冠军争夺者。”

利物浦上赛季以微弱差距没能击败曼城捧起英超冠军的奖杯，尽管他们已经拿到了队史最高的97个积分。

麦卡蒂尔认为，利物浦和曼城已经为英超建立了新的标准，而切尔西和莱斯特城还够不上这一标准。

他继续说道：“像切尔西和莱斯特城这一的球队，会很容易出现连续的失利，或者说在三场比赛中全部与对手握手言和，这会让你在利物浦和曼城设立的高标准下失去位置。”

国家队比赛日后，利物浦将在11月23日前往伦敦挑战水晶宫，而曼城则会在主场迎战切尔西。

莱斯特会在同一天客战布莱顿，如果拿下这场比赛，他们将有可能缩小与领头羊利物浦之间的分差。