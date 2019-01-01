蓝军神似贾府 年轻球员受益于主帅兰帕德

前蓝军后卫梅尔奇奥特希望，像亚伯拉罕这样的年轻球员能凭借球队主帅兰帕德的信任不断成长。

梅尔奇奥特昔日效力斯坦福桥期间，共为蓝军出场超过150次，并且帮助球队拿到了足协杯冠军。他在加盟蓝军前曾是阿贾克斯球员。

这位前荷兰国脚很高兴看到兰帕德能够执教球队，虽然这样的高兴中还是有一点点意外的成分，毕竟这位蓝军名宿的执教经历只有在英冠的短短一年。

在接受够力足球采访时，梅尔奇奥特说道：“切尔西带回了一位前球员出任教练，他将推动年轻球员的提拔。如果我是一位切尔西的年轻球员，我会非常激动。你有一位会给你机会的教练，因为他年轻的时候也得到了属于他的机会。”

“在他心里，这样做是有道理的。他至少一年不能引进新球员，所以他必须利用好身边的球员。这也是你的机会。我之前就支持切尔西必须启用自己的青训球员，因为在青训层面他们已经赢得了很多。”

“现在，我也会对年轻人实话实说，如果你没有抓住机会，那么就不要找借口。这是你的时代。一线队和二线队的球员都很有机会。”

“我之前看到兰帕德去看过U23的比赛，他知道他或许会需要其中的一些球员。这是他们的机会。我们在阿贾克斯也是这样做的，这是我们的模式。切尔西这个赛季很像阿贾克斯。他们不能进行重大引援，但助力年轻人成长是一个很明智的选择。”

“如果他们能再次进入欧战，这将会是巨大的成功，哪怕只是欧联杯。讨论赢得联赛冠军是愚蠢的，他们可以进入欧战决赛。他们将以年轻球员为基础，再签下一些成功的本土天才。”

“引进本土人才本来就是一种成功。你可以看到切尔西的年轻人们赢得了很多冠军，但真正的奖励是他们现在能够被球队启用。”

上周，正是年轻射手亚伯拉罕的梅开二度，才为兰帕德的球队带来了新赛季的首场胜利。