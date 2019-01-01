蓝军未来重要拼图 奥多伊18万镑周薪续约

这名年轻的英格兰国脚一直是拜仁慕尼黑的长期目标，但现在他把自己的未来托付给了他从小效力的俱乐部。

切尔西与哈德森-奥多伊长达一年的谈判已经结束，这名边锋与俱乐部签订了一份为期五年的新合同，周薪将达到18万英镑。

合同的起步周薪是15万英镑，但加上与成绩相关的附加条款，最终总额可能达到18万英镑，这份合同将持续到2024年。这结束了一个转会传闻，很多人一度相信哈德森-奥多伊会加盟拜仁慕尼黑。

这名18岁的球员在上个冬季转会窗口即将结束时递交了转会申请，此前拜仁进行了一系列报价，最终报价总额为3500万英镑(4400万美元)。

但是在上赛季最后几个月得到更多的上场时间，并有望在新教练兰帕德的带领下发挥重要作用之后，哈德森-奥多伊现在选择留在自幼就效力的俱乐部。

“这是一种奇妙的感觉。”哈德森-奥多伊说：“这是一个漫长的等待，但现在已经完成了，我真的很高兴。我从8岁起就成为了一名切尔西球员，这是一个适合我的俱乐部。我想举起尽可能多的奖杯，赢得尽可能多的比赛，为尽可能多的进球做出贡献。作为一个团队，我们只想努力工作，取得最好的成绩。我很高兴所有的事情都达成了一致，现在我只是期待着能健康地回来。”

关于哈德森-奥多伊新合同的谈判始于上个赛季初，当时他已经进入了前一份合同的倒数第二年，但由于缺少一线队的机会，他拒绝签署新的合同条款。

但在今年3月首次亮相国家队比赛，并在毛里齐奥·萨里任期的最后几周扮演了更为关键的角色之后，一项协议在大约12个月后达成。

虽然恩戈洛·坎特仍然是俱乐部收入最高的球员，周薪29万英镑，但哈德森-奥多伊的新工资使他跻身于西伦敦俱乐部合同最丰厚的球员之列。

他将不得不等待从四月遭受的跟腱断裂中恢复，以回报球队给予他的信心。

哈德逊-奥多伊将成为兰帕德为他的切尔西所树立的理想的关键，在国际足联实施了两个转会窗的转会禁令后，许多青训学院毕业生在赛季的头几周获得了不少的一线队机会。

梅森·芒特在夏天也签了新合同，他在中场表现令人印象深刻，而里斯·詹姆斯一旦从脚踝伤病中恢复，他也将成为兰帕德计划的一部分。

塔米·亚伯拉罕和菲卡约·托莫里也是蓝军的关键球员，而鲁本·鲁夫图斯-齐克一旦从跟腱断裂中恢复过来，也将成为蓝军的焦点。