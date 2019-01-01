蓝军是喜是忧？巴卡约科经纪人：他愿留在切尔西

在租借加盟米兰一个赛季后，巴卡约科已经准备好在切尔西为自己的位置努力。

在被租借到AC米兰一个赛季后，巴卡约科已经决定今年夏天回到切尔西。

这位法国国脚在2017年从摩纳哥加盟切尔西，在他的第一个赛季中表现平平，但在去年夏天，随着教练毛里齐奥·萨里和中场球员若日尼奥的到来，他被送往意大利。

米兰有一个以3500万欧元购买这名中场球员的选择，前主教练加图索和主管马尔蒂尼今年早些时候表示，他们希望将这名中场球员永久留在米兰。

他在斯坦福桥的合同还有三年，他渴望回到伦敦。

巴卡约科24岁的哥哥兼经纪人阿卜杜拉耶表示，其他俱乐部已经就夏季转会的可能性进行了接触，但他更愿意继续他的蓝军生涯，效力于欧联杯冠军球队。

“有一些很有趣，很有实力的俱乐部已经提出了报价，但是我们优先考虑切尔西。”他告诉队报：“我们已经知道了，下赛季还有欧冠，我们正在寻找稳定，蒂莫埃已经决定留在那里。”

巴卡约科在所有的比赛中出场42次，并为米兰打进一球，米兰在意甲联赛中排名第五，获得了重返欧罗巴联赛的资格。

但这位前摩纳哥球星在意大利也有过争议。在训练迟到后，他被暂时放到了替补席上，然后在5月份的时候在场边和加图索发生了争执。

巴卡约科被告知准备换下受伤的卢卡斯·比格利亚，但是电视摄像机发现他在和加图索进行了简短的讨论后对加图索说“滚开”。

随后，他在社交媒体上为自己辩护，称自己“只是重复了(加图索的话)”。

加图索已经离开米兰，他说他已经把这件事抛在脑后了，他补充说:“我不介意一个球员骂我下地狱——重要的是他要在更衣室里尊重他的队友。我必须考虑什么对AC米兰是最好的。如果球员们为了俱乐部的利益需要咒骂我，那么我可以应付。”