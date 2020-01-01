蓝军旧将：穆帅在半场时威胁说要赶走马蒂奇！

乔丹·霍顿来自切尔西学院，在葡萄牙教练的带领下，和一些蓝军球星一起出现在一线队的阵容中。

2014年，乔丹·霍顿所在的切尔西刚刚连续五次夺得青年足总杯冠军。而他也在敲着门，试图在穆里尼奥的一线队中得到机会。

法布雷加斯从巴塞罗那来到这里，加入了穆里尼奥的中场阵容，这其中已经包括了马蒂奇、拉米雷斯和米克尔。然而，就像许多有希望进入切尔西的年轻人一样，霍顿最终以租借的方式结束了自己的蓝军生涯，并最终永久离开了切尔西。

在当时，霍顿如果有兰帕德这样的教练，或许会更好地填补与一线队的差距，但这位MK Dons的中场球员对自己在科巴姆的时光只有美好的回忆。

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他得到了与阿扎尔、迭戈·科斯塔等巨星一起训练的机会，还有他的偶像约翰·特里。他感谢这家世界一流机构的工作人员对他表现出的耐心。

“每个人都问我：‘没有入选一线队会令人失望吗?’”他告诉够力足球：“特别是现在有了兰帕德。他们问我是否有机会，但我不这么看。我有一个惊人的15年的基础和教育，这训练我在足球工作。”

“如果能在英超联赛中出场就太好了，但我现在回想起那些美好的回忆——从一个内向的小男孩在当地踢球到成为世界上最好的足球学校之一并取得优异成绩。”

“当我还是个孩子的时候，当我和不认识的人一起进入新团体的时候，我不是很有信心。随着年龄的增长，我逐渐习惯了。这可能就是为什么我年轻时大部分时间都在打中卫的原因。

“我不介意踢这个位置，但我相信其他男孩也会为自己辩护，他们希望成为一名前锋或边锋。从长远来看，这对我现在踢的防守型中场很有帮助。我最终回到了U16时期的中场。”

“也许即使是现在，我也会把自己的一些特质视为理所当然。我在低级别的球队踢球，那里有很多优秀的球员，但人们以为我是一个技术型球员。现在是我重拾信心的时候了。”

霍顿想要在切尔西的球星中脱颖而出可能很难，但他还是有机会在包括穆里尼奥、安切洛蒂、贝尼特斯和欧冠冠军迪马特奥在内的多位传奇教练的指导下训练。

正是穆里尼奥实现了霍顿在季前赛中与特里并肩作战的梦想。正是在比赛中，他睁开了眼睛，看到了足球前辈们残酷无情的一面。

“我在U9得到了特里的签名球衣，因为那时他是我的偶像，但我很紧张，因为我认为我不应该这样做。”他补充说：“我和他一起训练和比赛，这是一种超现实的感觉。我现在把他当作朋友，这就更不真实了。”

“我们一起对阵威科姆和AFC温布尔登，那是在穆里尼奥的带领下。在对阵温布尔登的比赛中，我记得穆里尼奥对马蒂奇进行了猛烈的抨击，并威胁要把他赶走，这让我大开眼界！然后我和一队一起比赛。”

“我从这些家伙的训练中得到了我所能得到的，第一个突出的球员就是德科。他的停球技术堪称一流。迪迪埃·德罗巴，迭戈·科斯塔，塞斯克·法布雷加斯，兰帕德和约翰·特里。”

“但我认为阿扎尔是和我一起踢的最好的一队球员。他是不可思议的，但他没有那么努力地训练，以便在困难时期的重大比赛中保持活力。当他在训练中用尽全力的时候，他是无可匹敌的。”

“我记得我很享受在迪马特奥，穆里尼奥，安切洛蒂和贝尼特斯手下的训练。”

切尔西学院将霍顿这样的毕业生视为成功的故事，即使他们没有继续在斯坦福桥踢成年队足球，而其他许多前学院球员散落在欧洲足坛。与此同时，像梅森·芒特、鲁本·洛夫图斯-奇克和塔米·亚伯拉罕这样的球员已经进入了一线队。

霍顿从9岁开始就认识奇克。他们是仅有的两名留下来的球员，而奇克是他那一代人中唯一一个从科巴姆进入一线队的球员。

他回忆起他知道奇克已经准备好了的那一刻；在美国圣路易斯的一场季后友谊赛中。

“鲁本拥有所有的特质，所以你知道他可以成为一名顶级球员。他绝对是一头野兽。”他说：“我和他是从U9开始认识的。我们进入了U16青年队，我们队里只剩下我和他。”

“他一直是个大个子，但是他在U16赛季的时候背部受伤，但是之后一个赛季他又回来了，他绝对是个猛兽。他成长为男人；他高大强壮，动作敏捷。尽管如此，他还是有技术能力过人。”

“我记得他和亚亚·图雷在美国的季后之旅。我想图雷在他的假期里精神状态不太好，但是他碰到了鲁本，他把他赶出了球场，还欺负他。这就是他能做的。

“现在，他还在进步，而且越来越强壮。我相信当他回来的时候，他一定会全力以赴，因为他是一个顶级的球员。他将成为英格兰的顶尖球员。我相信他会作为切尔西和英格兰最好的球员之一被载入史册。他拥有一切，他的成功当之无愧。”