蓝军小将获吉格斯征召 但被警告必须有球踢

19岁的威尔士小将目前正租借效力于莱比锡红牛，但他至今没有完成成年队出场的情况让红龙主帅吉格斯感到担忧。

为了获得常规的比赛时间，阿姆帕杜加入切尔西的“出租车”大军，被租借到德甲劲旅莱比锡红牛效力。不过这名中后卫显然没能很快获得莱比锡主帅纳格尔斯曼的欢心。

尽管如此，威尔士主帅吉格斯还是将他召进了这一期的国家队大名单。不过在与斯洛伐克的欧预赛，威尔士主帅吉格斯也对这名小将缺乏俱乐部上场机会的情况发出了警告。

吉格斯说道：“这的确令人担忧，在他这个年纪，他必须打上比赛。”

“他现在还有一些伤病问题，但不是很严重。在过去几次集训当中，他的训练情况看起来已经好多了。”

“他的才华不可否认，但对于他来说要踢满90分钟并且接连出战还是很困难的，因为他之前就缺乏足够的上场时间。”

吉格斯同时透露，自己没有同切尔西主帅兰帕德聊过阿姆帕杜的问题，但他表示自己会在接下来去一趟德国。

除了阿姆帕杜，另外远赴德国的威尔士球员，沙尔克边锋马通多和圣保罗后卫詹姆斯-劳伦斯本次也获得了吉格斯的征召。

对于马通多的入选，吉格斯继续说道：“马通多之前有伤在身，还出现了感染，那段时间对他来说真的很困难，但他仅隔了一周就打进了他的第一粒进球，他是个很有才华的球员。”

“他现在在一家大俱乐部，希望他能够在接下来踢上一系列的比赛。”

“我们在海外收获了不同的故事，阿姆帕杜，马通多和劳伦斯在德国，贝尔和拉姆塞分别在西班牙和意大利。”

“对球员来说环境发生了改变。你已经看到桑乔是怎么做的了，他在海外过得很好。我相信这样的情况会越来越多，但他们必须有球踢才行。”