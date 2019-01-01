蓝军宝藏 兰帕德确认切尔西正和威廉谈续约

巴西人的合同将在本赛季结束后到期，但是他的教练希望他留在俱乐部。

弗兰克·兰帕德称赞威廉“维护成本低”，并透露他正在与切尔西就一份新合同进行谈判。

这位31岁的球员在上周末切尔西2-0战胜热刺的比赛中梅开二度，使他本赛季英超联赛的进球总数达到4个，另外还有3次助攻。

威廉在这个赛季结束后就合同到期，上个月他暗示切尔西还没有给他一份新合同。

然而，兰帕德希望这位明年8月就32岁的巴西国脚能够把他的未来托付给切尔西。

“他正在和俱乐部谈判。他和俱乐部谈的是钱的问题。”兰帕德说：“当你有一个年轻的团队时，经验会有所帮助，当其他选择更年轻的球员时，经验当然会有所帮助。”

“他所有的队友都喜欢他——他是一个不需要太多维护的球员；是的，我和他在一起很开心。”

“他对我来说太棒了，特别是当他像前几天那样踢球的时候——那是一场不可思议的表现。”

这个赛季，威廉在切尔西18场英超联赛中出场17次，首发13次，比上赛季少进1球。

在7月接任切尔西主教练后，兰帕德非常希望能充分利用威廉，他补充道：“他有这样的天赋。在我得到这份工作之前，我就知道他有这种才能。”

“如果赛季初我想从他身上得到什么的话，那就是‘你的天赋要求你这么做，所以你能进更多的球吗？’”

“这意味着有时他会在防守者身后的空间里跑动，然后攻向对方，而他正在做所有这些事情。”

“在过去的一两年里，我一直在远处观察他，不知道他有多享受，也不知道他在比赛中是否感到快乐。有点肢体语言，有时进有时出。”

“我在赛季初的感觉是告诉他我对他的感觉和我对他的看法；让他恢复健康，让他摆脱困境，因为我知道他能做到。”

“至于他在球上的其他表现，我可以让他这样做，因为他有一种令人难以置信的能力，能从人群中脱颖而出。”

切尔西在节礼日主场迎战南安普顿的比赛前，在英超联赛中排名第四。