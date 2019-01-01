蓝军外租后卫萨帕科斯塔训练中十字韧带撕裂

这名后卫将在一月份他的租借合同到期后回到斯坦福桥。

意大利后卫达维德·萨帕科斯塔的膝盖严重受伤，可能会迫使他缺席本赛季剩下的比赛。

这名右后卫目前正从切尔西租借到罗马，他的前十字韧带在训练中断裂，意甲球队的医务人员称这是一次“非接触性”事件。

罗马在一份声明中说：“在周五的训练中，后卫萨帕科斯塔的右膝前十字韧带断裂，这是一次非接触性事故。”

“俱乐部向他表示最诚挚的慰问，并祝愿他早日完全康复。”

这位27岁的球员本赛季初来到了意大利，尽管切尔西的转会禁令并没有阻止他们卖人。新上任的主教练弗兰克·兰帕德希望为19岁的右后卫里斯·詹姆斯创造一条进入一线队的道路，这是他培养俱乐部最好的年轻球员计划的一部分。

切尔西为了保护他们在萨帕科斯塔身上的投资，在8月份给了他一份直至2022年到期的合同。

这名后卫将在一月份回到切尔西，届时租借合同将被终止，俱乐部将帮助他们的球员从伤病中恢复健康。

萨帕科斯塔为意大利国家队出场13次，他在上赛季萨里带领切尔西夺得欧联杯冠军时发挥了重要作用。

他在每一场小组赛上首发并都保证球队保持不败，并在斯坦福桥对阵法兰克福的半决赛第二回合的下半场出场。

在加盟罗马之后，他在本赛季的第一场比赛中替补出场，但是随后由于小腿受伤，一直没有进入到大名单。

在罗马最近与狼堡的欧联杯比赛中，他作为替补但没有上场。

罗马接下来将在周日的意甲联赛中对阵卡利亚里。