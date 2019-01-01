蓝军名宿顾虑伊瓜伊身体硬度：能适应英超吗？

前蓝军球星承认蓝桥新援是一个不错的射手，但同时质疑了他是否能适应英格兰的联赛。

伊瓜因对进球并不陌生，但前切尔西前锋哈塞尔巴因克担心阿根廷人的身体状况可能“有点问题”。

够力足球上周首次透露，蓝军有意引进这位31岁的前锋。

伊瓜因从尤文图斯转会到斯坦福桥的初步租借协议已经达成，其中还包括买断的选项。

作为欧洲足坛最多产的射手之一，他带着在皇家马德里、那不勒斯、尤文图斯和AC米兰超过250个进球的记录来到了斯坦福桥。

很大一个原因切尔西选择伊瓜因是因为萨里曾经在那不勒斯和他一起工作过，但是哈塞尔巴因克相信一个新援还有很多需要在英格兰足球中做出证明。

这名在169场比赛中为蓝军进球81次的球员告诉天空体育：“我们都知道他能够取得进球。”

“我唯一担心的是他已经31岁了，身体状况如何?他在英超的状态如何？我们知道英超是世界上最艰难的联赛，因此在身体方面你必须是最好的状态。”

“如果他身体健康，他将会取得进球。如果他不是，他那就将遇到一点麻烦。”

伊瓜因迄今为止最好的赛季是在现任切尔西主教练萨里的带领下，在2015-16赛季，他在所有比赛中进球38次，其中36次是在意甲联赛中。

他在过去的5场比赛中都突破了20个进球的障碍，被认为提供了斯坦福桥所缺少的射门质量和身体状态。

前蓝军门将施瓦泽尔在谈到这名南美球员时补充道:“他有点像迭戈·科斯塔，他喜欢一点小摩擦，喜欢把自己的身体放在罚球线上。”

“我认为他们肯定错过了一些东西。他们还没能取代比赛中身体方面的优势。”

“这可能是我认为他会在英超表现出色的一个方面。”

伊瓜因迄今为止最好的赛季是在现任切尔西主教练萨里手下的2015-16赛季，他在各项比赛中进球38次，其中36次是在意甲联赛中。

他在过去的5个赛季里都突破了20个进球的障碍，因此被普遍认为可以为斯坦福桥提供所缺少的射门质量和身体状态。

前蓝军门将施瓦泽在谈到这名南美球员时补充道:“他有点像迭戈·科斯塔，他不介意身体上的摩擦，喜欢把自己的身体放在罚球线上。”

“我认为他们肯定错过了一些东西。他们还没能取代比赛中身体方面的优势。”

“这可能是我认为他会在英超表现出色的一个方面。”

如果伊瓜因能够在英超赛场证实自己，那么切尔西可以以3160万英镑(4100万美元)的价格将其买断。

尤文图斯也证实，切尔西还拥有一个选项来将伊瓜因的租借延期至2020年6月，费用为1570万英镑(合2050万美元)。

随着这名前锋的引进，蓝军现在正在等待莫拉塔完成回到马德里竞技的手续的完成。