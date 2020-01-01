蓝军名宿费雷拉：令人胆战心惊 C罗能够踢到40岁

这位前葡萄牙国家队右后卫相信自己的同胞在五年内选择退役。

根据前葡萄牙国脚、切尔西名宿保罗·费雷拉的说法，尤文图斯前锋C罗可以一直踢到40岁。

这名尤文图斯前锋现在已经35岁了，但他仍然是足坛最具杀伤力的终结者之一，在本月早些时候，他在连续11场意甲比赛中均有进球入账，追平了意甲名宿巴蒂创造的连续进球记录。

费雷拉曾在2004年至2010年期间和C罗一同参加过四次重要的国际赛事，他毫不惊讶自己的这位前队友兼同胞能够在绝大部分前锋都已经退役的年龄，依旧有着如此强劲的表现。

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“我认识克里斯蒂亚诺很长时间了，”这位前切尔西右后卫在伦敦足球颁奖礼上告诉够力足球。“他在很多方面都很出色，无论是对待足球的态度、专业性还是努力工作的程度，都堪称球员的典范。”

“我觉得他还能再像现在一样高水平地踢4-5年时间，直到他的身体不再允许，在那之前，他能够一直保持如今的水平。”

“即使他已经35岁了，但他仍然是一位重要的球员，所有人都很尊重他，他仍然让对手心惊胆战，因为他能够在一场比赛中起到决定性作用。”

“我是看着他一路成长的。从他18岁开始，我就和一直和他同场竞技，他所取得的一切成就和付出的努力都是值得的。”

“要在35岁的时候还能保持这样的水平，你必须很好地照顾自己。你需要努力工作，适当休息并进行合理饮食。他之所以这样做是为了确保自己可以踢到40岁，这样的做法我非常赞同。让我们看看他目前的身体状态，如果没有受伤等意外情况发生，那么他肯定可以踢到这样的年纪。”

本赛季，C罗在自己参加的所有赛事中已经打入了25粒进球，在他破纪录的表现帮助下，尤文图斯成功在联赛因新冠病毒停摆之前回到了积分榜榜首的位置。

新型冠状病毒疫情的蔓延导致2020年欧洲杯被推迟了一年，这意味着葡萄牙队长不得不在36岁的“高龄”再次征战这一赛事。

此前C罗已明确表示，他希望能够继续代表葡萄牙国家队参与国际赛事，尤其是2022年的卡塔尔世界杯。葡萄牙巨星希望能够在退役之前斩获一座世界杯，从而为自己辉煌的国家队生涯画上圆满句号。