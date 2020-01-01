蓝军名宿：若卡马文加准备好 现在就可去皇马

这名中场可能只有17岁，但是前雷恩后卫梅尔奇奥特相信只有这名少年自己知道加盟皇马的时机是否合适。

年轻时曾拒绝转会皇马的前切尔西后卫马里奥·梅尔奇奥特认为，如果他觉得自己能够胜任西班牙首都的聚光灯下的比赛，那么雷恩的神童爱德华多·卡马文加应该马上转会到伯纳乌。

17岁的中场球员卡马文加已经成为世界足球界最有前途的球员之一，并在今年4月举行的NxGn年度最佳50名青少年球员评选中排名第五。

他在中场的出色表现帮助雷恩历史上第一次获得了欧冠的参赛资格，他们在法甲联赛中排名第三，仅次于巴黎圣日耳曼和马赛。

其他球队

雷恩主席尼古拉斯·霍尔维克坚持认为卡马文加将在雷恩再待一个赛季，但是据报道皇家马德里希望在这个夏天签下这名年轻球员。

前阿贾克斯球星梅尔奇奥特在十几岁的时候拒绝了前往西班牙首都的转会，最终在1999年23岁的时候加盟了切尔西。

不过，他给卡马文加的建议是走自己的路。

“当我离开阿贾克斯时，人们对我说现在还太早，我应该留在荷兰。”梅尔奇奥特在接受够力足球采访时表示：“让我告诉你，作为一名球员，要做适合自己的事，不要听别人的。”

“如果你觉得这样做不对，那就待在原地。我认为你应该经常考虑自己的发展。你去的球队应该让你变得更好，你也应该让整个球队变得更好。”

“如果这两件事不符合，那就不要去。这是我对他唯一的回答。”

“他很年轻，但我看过他几次，我喜欢他这个球员。他很有天赋，他能看到很多东西，他很擅长带球，在中场控球也很好。”

“法甲的技术水平非常高，现在对他来说雷恩是一个很好的位置。他是受保护的。”

“但我不知道雷恩能否在下个赛季之后留住他。我认为他有很大的热情，我希望他继续进步。我认为很快他就会有机会达到另一个水平。”

“在我19岁的时候我有机会去皇家马德里，但是我选择了我的家人而不是马德里，因为他们需要我。我赌了一把，因为两年后切尔西可能不会来。”

“我去了马德里，看到了球队的训练和一切。他们跟我谈了，协议就达成了，我只需要签字。但我的感觉是，我必须做对我来说是正确的事情。”

“但是如果卡马文加对皇马的感觉是对的，他就不应该听那些批评的声音。足球场上的每一个举动都是有风险的，但关键是要知道你能做到什么。如果他认为他现在可以在马德里取得出色的成就，他应该去争取。”

梅尔奇奥特在雷恩的赛季以心碎告终，球队在法甲联赛中仅落后图卢兹一分，与欧冠无缘。

“当赛季的最后一场比赛（对里尔）我们本应该赢的，但我们打成了平局。”梅尔奇奥特悲叹道：“这让我们非常失望。我们非常想去那里。”

“我们进入了联盟杯，但欧冠才是我们想要的。在那之后我离开了俱乐部，但在雷恩是一段很棒的旅程。我从这家俱乐部和这座城市学到了很多。”